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Δύο μεγάλα οδικά έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου της Αττικής παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται ακόμη για προτάσεις με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2035.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται μόνο στην κατασκευή νέων υποδομών, αλλά περιλαμβάνουν και βελτιώσεις στη διαχείριση της κυκλοφορίας σε συνεργασία με την Τροχαία, με στόχο την καλύτερη ροή στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

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Τα δύο μεγάλα έργα αναμένεται να προχωρήσουν μέσω της μεθόδου των πρότυπων προτάσεων, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, εφόσον προχωρήσουν εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού.

Παράκαμψη Κηφισού: Νέος άξονας Οινόφυτα – Ελευσίνα

Το πρώτο έργο αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Οινόφυτα με την Ελευσίνα.

Θα κάνει ένα τεράστιο bypass… μια πολύ μεγάλη παράκαμψη από τα Οινόφυτα στην Ελευσίνα, με το μήκος του έργου να εκτιμάται περίπου στα 45 χιλιόμετρα, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστική χάραξη.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να επιτρέψει:

την αποσυμφόρηση του Κηφισού

την απευθείας σύνδεση Βόρειας και Νότιας Ελλάδας χωρίς διέλευση από το αστικό δίκτυο της Αττικής

Όσοι έρχονται από Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα δεν θα μπαίνουν στην Αττική, αλλά θα παρακάμπτουν πλήρως τον Κηφισό.

Σήραγγα Ηλιούπολης: Προέκταση της Αττικής Οδού

Το δεύτερο έργο αφορά τη δημιουργία υπόγειας σήραγγας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η σήραγγα θα λειτουργεί ως προέκταση της Αττικής Οδού, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή σε ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Αντί να περνάς από την Ηλιούπολη, που ήδη είναι απροσπέλαστη, θα μπαίνεις σε μια κλειστή σήραγγα και θα βγαίνεις στη Βουλιαγμένης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο έργο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας από την ανάπτυξη στο Ελληνικό.