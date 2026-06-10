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Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξαπέλυσε βέλη κατά του Ευθύμιου Λέκκα αναφορικά με την έντονη οσμή που αναστατώσε την Αττική στις αρχές Μαΐου.

Αντιπαράθεση Παπαδόπουλου – Λέκκα για την έντονη οσμή στην Αττική

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του κ. Λέκκα στην ΕΡΤ, όπου ανέφερε ότι εξετάστηκαν πολλαπλά ενδεχόμενα για την προέλευση του φαινομένου. Μεταξύ αυτών, αναφέρθηκε η πιθανότητα έκλυσης αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα λόγω αποσύνθεσης οργανικής ύλης ή άλλων γεωλογικών διεργασιών, καθώς και το σενάριο βλάβης στο δίκτυο φυσικού αερίου.

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Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι η εκδοχή της διαρροής φυσικού αερίου απορρίφθηκε άμεσα, δεδομένου ότι η οσμή εντοπίστηκε αποκλειστικά στην παραλιακή ζώνη και δεν έφερε τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας χερσαίας απώλειας δικτύου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εκπληκτικό! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;»