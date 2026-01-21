Ιδιαίτερα μεγάλης έντασης ήταν το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Αττική, προκαλώντας τεράστια προβλήματα και αφήνοντας πίσω του μία νεκρή γυναίκα.

Ρέματα φούσκωσαν, κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν και οι μετακινήσεις γίνονταν με δυσκολία. Σφοδρά καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε άλλα σημεία της χώρας- λιμενικός έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος όταν, καθώς προσπαθούσε να βεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους, πήγε να ασφαλίσει ένα, γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρουν τα κύματα και να ανασυρθεί αργότερα νεκρός.

Advertisement

Advertisement

Tην Πέμπτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.