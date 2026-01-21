Η κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα, πλήττοντας με ιδιαίτερη ένταση την Αττική και εικόνες από έντονα καιρικά φαινόμενα να έρχονται από όλη την Ελλάδα- με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στα πεδινά, χιόνια στα ορεινά και ισχυρούς ανέμους στη θάλασσα.

«Μια κακοκαιρία τελειώνει όταν δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο. Το βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται πάνω από τη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει» αναφέρει η μετεωρολόγος του ΕΡTnews Νικόλ Ζιακοπούλου.

Πολλά προβλήματα σημειώνονταν στην Αττική, με ρέματα να φουσκώνουν, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και δυσκολίες στις μετακινήσεις, με εκτροπές και ρυθμίσεις στην κυκλοφορία.

Στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε, στο Περιστέρι ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα, ενώ στα Σπάτα υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη. Λίγο μετά τις 14:30 διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου, Θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα λόγω βροχής, ενώ υπήρξε σύσταση των Αρχών για εκκένωση δύο κατοικιών στο ρέμα της Πικροδάφνης. Επίσης φούσκωσαν τα νερά από το ρέμα του Ποδονίφτη. Μήνυμα του 112 απεστάλη στον Ασπρόπυργο, όπου υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεχόταν απανωτές κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Στο μεταξύ σφοδρά καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη και σε άλλα σημεία της χώρας- λιμενικός έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος όταν, καθώς προσπαθούσε να βεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους, πήγε να ασφαλίσει ένα, γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρουν τα κύματα και να ανασυρθεί αργότερα νεκρός.