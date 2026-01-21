Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που σαρώνει την Αττική, με σχετικά μηνύματα να στέλνονται από το 112 προκειμένουν να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους.

Βροχές σημειώνονταν, μεταξύ άλλων, σε Βριλήσσια, Ηλιούπολη, Πειραιά, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Ψυχικό, Περιστέρι, Άλιμο, Βύρωνα και Μαρούσι.

Σπίτια εκκενώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο,με σημαντικό περιστατικό στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου σημειώθηκε καθίζηση εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης.

Μηνύματα του 112 έχουν σταλεί τις τελευταίες ώρες για Εύβοια, Βοιωτία, και Αττική, ενώ χθες είχε σταλεί και στην Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία και την Αρκαδία για έντονα καιρικά φαινόμενα από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Κλειστά είναι όλα τα σχολεία στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, ενώ δεμένα είναι και τα πλοία στα λιμάνια.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, στην περιοχή του Ιονίου προβλέπονται άνεμοι εντάσεως 8-9 μποφόρ μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Στο Αιγαίο αναμένονται ισχυρότερα φαινόμενα, με τους ανέμους να είναι νοτιοανατολικοί και να φτάνουν τα 8 – 9 μποφόρ.

Στο δυτικό τμήμα του Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μετά θα βελτιωθεί η κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνουν τα 9 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο, όπου είναι πιθανό να φτάσουν και τα 10 και εκεί η κατάσταση θα βελτιωθεί από την Πέμπτη το μεσημέρι. Όσον αφορά στις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, τα πιο έντονα φαινόμενα δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη, καθώς αναμένεται ένταση τις αμέσως επόμενες ώρες, με επίκεντρο κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική και αργότερα την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την περιοχή των Σποράδων και προς το βράδυ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αύριο και στα Δωδεκάνησα.

Από αύριο Πέμπτη, ουσιαστικά οι βροχές και οι έντονες καταιγίδες θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις χιονοπτώσεις που ήδη έχουν εκδηλωθεί σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου, αναμένεται σταδιακά ύφεση και μετατόπισή τους προς τα ανατολικότερα τμήματα. Δηλαδή αναμένεται να χιονίσει στην Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσα στις επόμενες ώρες.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τετάρτη, με θέμα της συνεδρίασης, την κακοκαιρία, που θα βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

