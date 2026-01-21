Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κλιμακώνονται στην Αττική, με τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας να πυκνώνουν όσο περνάει η ώρα.

Σημαντικό περιστατικό καταγράφηκε στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου σημειώθηκε καθίζηση εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος υποχώρησε σε μήκος περίπου 5 μέτρων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, κάτι που οδήγησε στην εκκένωση τριών σπιτιών.

Η εκκένωση των οικημάτων έγινε με την συνδρομή της αστυνομίας.

Κατά μήκος του ρέματος είναι χτισμένες ολόκληρες πολυκατοικίες, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς το κύμα κακοκαιρίας﻿ αναμένεται να είναι πιο έντονο κατά τη διάρκεια του μεσημεριού.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια με άμμο, ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων προς τις παρακείμενες πολυκατοικίες και να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμύρας.