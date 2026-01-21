Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κλιμακώνονται στην Αττική, με τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας να πυκνώνουν όσο περνάει η ώρα.
Σημαντικό περιστατικό καταγράφηκε στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου σημειώθηκε καθίζηση εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος υποχώρησε σε μήκος περίπου 5 μέτρων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, κάτι που οδήγησε στην εκκένωση τριών σπιτιών.
Η εκκένωση των οικημάτων έγινε με την συνδρομή της αστυνομίας.
Κατά μήκος του ρέματος είναι χτισμένες ολόκληρες πολυκατοικίες, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να είναι πιο έντονο κατά τη διάρκεια του μεσημεριού.
Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας.
Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια με άμμο, ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων προς τις παρακείμενες πολυκατοικίες και να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμύρας.