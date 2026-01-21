Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Γαύδο. Οι νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 6-7 μποφόρ που πνέουν στο νησί είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστούν δύο βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι, ενώ και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικό της έντασης της κακοκαιρίας είναι βίντεο το οποίο καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή που τα ορμητικά κύματα χτυπούν σαν τσουνάμι και «σηκώνουν» ιστιοπλοϊκό που βρίσκεται στον προβλήτα δεμένο σε τάκους.

Advertisement

Advertisement

Τα κύματα έχουν τόση δύναμη, που παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες, οι οποίοι λόγω απαγορευτικού παραμένουν από το περασμένο Σάββατο στην Γαύδο.

Δύσκολες ώρες και για το προσωπικό της δύναμης Frontex που βρίσκεται μόνιμα στην Γαύδο.

Πηγή: neakriti.gr

Πηγή: neakriti.gr

Προκειμένου να διασώσουν το σκάφος τους και να μην βουλιάξει, τα 4 μέλη του πληρώματος από την Πορτογαλία, έχουν ανέβει πάνω στο φουσκωτό της Frontex και κινούνται μέσα στο λιμάνι, καθώς αν το δέσουν στον προβλήτα υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr, neakriti.gr)