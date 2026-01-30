Για 13 συνεχόμενες ημέρες η Γαύδος βρίσκεται χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση δρομολογίων. Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γαύδου, με τη δήμαρχο Λίλιαν Στεφανάκη να περιγράφει μια εικόνα «στα όρια»: οι προμήθειες μειώνονται, η αβεβαιότητα μεγαλώνει και το νησί μετρά αντίστροφα μέχρι το επόμενο – όποτε αυτό καταστεί εφικτό – ταξίδι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, το πλοίο έφτασε στη Γαύδο στις 2 Ιανουαρίου μεταφέροντας απαραίτητα προϊόντα, ωστόσο από τότε δεν κατέστη δυνατός ο απόπλους/η επανεκτέλεση της γραμμής για 13 ημέρες, με την τελευταία άφιξη να καταγράφεται στα μέσα του μήνα. Με βάση τις προβλέψεις, το νωρίτερο σενάριο μιλά για προσέγγιση την ερχόμενη Κυριακή, με το πιθανότερο να «δείχνει» αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, η δήμαρχος εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία της για την επάρκεια βασικών αγαθών, κυρίως φαρμάκων και καυσίμων, σημειώνοντας ότι «όλα τελειώνουν σιγά σιγά».

Στοιχεία για τη Γαύδο (και γιατί κάθε διακοπή σύνδεσης «μεγαλώνει»)

Το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας (και συχνά αναφέρεται ως νοτιότερο άκρο της Ευρώπης): Η Γαύδος βρίσκεται νότια της Κρήτης και αποτελεί το νοτιότερο ελληνικό – και ευρωπαϊκό – άκρο, με χαρακτηριστικό σημείο αναφοράς την περιοχή του Τρυπητή.

Πόσοι κάτοικοι: Στην απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της Γαύδου καταγράφεται στους 208 κατοίκους.

Πόσο απέχει από την Κρήτη: Το νησί βρίσκεται περίπου 26 ναυτικά μίλια νότια της Χώρας Σφακίων, δηλαδή περίπου 48–50 χιλιόμετρα (ανάλογα με το σημείο αναφοράς).

Ενέργεια και ΑΠΕ: Στη Γαύδο έχουν υλοποιηθεί/υποστηριχθεί πιλοτικές εφαρμογές με φωτοβολταϊκά και αποθήκευση σε μπαταρίες, στο πλαίσιο έργων που αφορούν την κάλυψη ενεργειακών αναγκών με ανανεώσιμες πηγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός: Ναι, υπάρχει Γαύδος FM 88.8, που εκπέμπει και διαδικτυακά.

Το πραγματικό «κόστος» της απομόνωσης

Στη Γαύδο, κάθε ματαίωση δεν είναι απλώς μια ταλαιπωρία μετακίνησης. Είναι αλυσίδα: καύσιμα για γεννήτριες/οχήματα, εφοδιασμός φαρμακείου, προμήθειες για τα καταστήματα, ακόμη και η ψυχολογία των λίγων μόνιμων κατοίκων που ξέρουν πως, όταν «κλείσει» το Λιβυκό, το νησί μένει να λειτουργεί με απόθεμα και υπομονή.

Και κάπως έτσι, ένα δελτίο καιρού γίνεται πρόγραμμα ζωής: όχι για εκδρομές, αλλά για το πότε θα ξαναδέσει καράβι στο λιμάνι.