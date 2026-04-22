Με την παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς στη Γαύδο, προχωρούν οι εργασίες απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκευών. Πρόκειται για πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν αυτοσχέδια καταλύματα από ξύλα και φυσικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαμονή στις παραλίες Λαυρακά και Αϊ-Γιάννη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα από τα Χανιώτικα Νέα, κάτοικοι του νησιού σημειώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσονται ΜΑΤ στη Γαύδο. Την Τρίτη (21/4), συνεργείο με τη συνδρομή της Αστυνομίας μετέβη στην περιοχή, ωστόσο βρέθηκε αντιμέτωπο με αντιδράσεις από άτομα που διαμένουν στις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς και από τη συλλογικότητα «Gavdos SeaFront Collective».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατεδαφίστηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο παράπηγμα που υπέδειξαν οι ίδιοι οι παρευρισκόμενοι, ενώ οι υπόλοιπες καλύβες παρέμειναν. Σε δημόσια τοποθέτησή τους, μέλη της συλλογικότητας υπογραμμίζουν ότι η παρουσία τους συνδέεται με έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, βασισμένο στην αυτοοργάνωση και την προστασία του περιβάλλοντος, ως αντίβαρο στην εμπορευματοποίηση και τον ατομικισμό.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα προχώρησαν και σε καθαρισμό των παραλιών, ενώ από τον Ιανουάριο έχει υπογραφεί σύμβαση για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό, παραλίες και δασικές εκτάσεις της Κρήτης, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.