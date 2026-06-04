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Δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό τη διάρρηξη στην Καλλιθέα, όμως έγιναν αντιληπτά από τον ένοικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Ο 55χρονος ένοικος, αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο δραστών μέσα στο σπίτι του και συνεπλάκη μαζί τους. Από την αντιπαράθεση προκλήθηκαν τραυματισμοί και για τις δύο πλευρές.

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Οι δύο διαρρήκτες, αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες και έγιναν ράμματα, λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.