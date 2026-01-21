Κανονικά θα λειτουργήσουν την Πέμπτη (22.01.2026) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα. Υπενθυμίζεται πως σήμερα, Τετάρτη (21/1) οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται: «Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Πάντως κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές και αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, εξαιτίας της κακοκαιρία και των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από το πρωί της Τετάρτης.

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας: Με απόφαση του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δήμος Δομοκού: Με απόφαση του Δημάρχου Δομοκού, Χαράλαμπου Λιόλιου, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών, καθώς και των ΚΔΑΠ και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Δήμος Μακρακώμης: Ο Δήμαρχος Μακρακώμης αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Μακρακώμης και την Πέμπτη 22-1-2026.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Με απόφαση του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου κλειστά θα είναι και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση & παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δήμος Ναυπακτίας: Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά στο κλείσιμο των σχολείων και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Αντίθετα κανονικά θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Ρόδου: Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Με Απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι τελικές αποφάσεις για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των σχολικών μονάδων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα ανακοινωθούν από τους αρμόδιους δημάρχους. Σε περιοχές όπου η λειτουργία των σχολείων ανασταλεί, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται διαδικτυακά μέσω τηλεκπαίδευσης, εφόσον είναι δυνατή η εφαρμογή της.

