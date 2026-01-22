😱🙏Άλλο ένα αδιανόητο σκηνικό στην Άνω Γλυφάδα γυναίκα πάει να περάσει με τα πόδια τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την σώνουν οι δύο άντρες οι οποίοι έπεσαν στο χείμαρρο με κίνδυνο τη ζωή τους και την έπιασαν από τα χέρια πριν την παρασύρει ο χείμαρρος . Βίντεο : Lina pic.twitter.com/PfnNsNS7hw

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του Forecast Weather Greece, μια γυναίκα επιχειρεί να περάσει το δρόμο που έχει μετατραπεί σε χείμαρρο, χάνει την ισορροπία της και παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Την τελευταία στιγμή την σώζουν δύο άντρες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους την άρπαξαν και την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο.

Μια πολύ διαφορετική εξέλιξη από αυτή της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα όταν παρασήρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο και εγκωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, είχε μια άλλη γυναίκα σε ένα ανάλογο περιστατικό στην ίδια περιοχή.

Άνω Γλυφάδα: Διάσωση γυναίκας που παρασυρόταν από τον χείμαρρο – Οι δύο άνδρες που την βοήθησαν έδωσαν μάχη για να μην παρασυρθούν και οι ίδιοι (βίντεο)

