Έντονες καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανόν χαλαζοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για τέσσερις περιοχές ενόψει κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σε «Red Code» τέθηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Ηπείρου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί συναγερμό, σημειώνοντας ότι σήμερα, θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα νησιά του βόρειου ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Σύμφωνα με την ΕΜΤ, νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει την Τρίτη 17-02-2026 ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Γενικότερα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Χιόνια και έως 10 μποφόρ

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Παύση των φαινομένων από το βράδυ. Ανεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το βράδυ 7με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

