Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας καθώς υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο εξαιτίας κατολισθήσεων.

Ο νομός Πρεβέζης βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις απειλούν οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους.

Στην Μυρσίνη σημειώθηκε μια μεγάλη κατάπτωση στην είσοδο του χωριού. Έτσι το χωριό έχει αποκοπεί από σχεδόν όλες τις προσβάσεις, ενώ η πλαγιά πλάκωσε εξοχική κατοικία με το σπίτι να ανοίγει στα δύο.

Επίσης πλήγματα δέχεται και η περιοχή της Πάργας, όπου αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, όπως επίσης πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Στον Μύτικα τα προβλήματα παραμένουν και πέρα από τον δρόμο που έχει διαλυθεί στην κυριολεξία με μηχανήματα να εργάζονται για πρόχειρες λύσεις. Ζημιές από τις πλημμύρες έχουν καταγραφεί και σε θερμοκηπιακές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν επίσης και στην Καστροσυκιά ενώ η παραλία στην πόλη της Πρέβεζας έχει γίνει ένα με την θάλασσα.

Τα σοβαρά προβλήματα επηρέασαν ακόμη και την Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Ήπειρος

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει από τον Νοέμβριο έχουν επιβαρύνει το έδαφος, με αποτέλεσμα κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων σε διάφορες περιοχές.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο» και μεγάλο κομμάτι του δρόμου στην κυριολεξία να έχει εξαφανιστεί.

Μάλιστα ως εκ θαύματος σώθηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, ο οποίος περνούσε εκείνη τη στιγμή της καθίζησης.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές η κυκλοφορία προς Πράμαντα, διεξάγεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με έκκληση προς τους οδηγούς να είναι αυξημένη προσοχή λόγω του δύσκολου ορεινού οδικού δικτύου. Μηχανικοί και γεωλόγοι αναμένεται να βρεθούν στην περιοχή για να γίνει εκτίμηση της κατάστασης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος της ζημιάς αλλά και να γίνει η σχετική αποκατάσταση. Μέχρι τότε οι μετακινήσεις στην περιοχή θα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Ωστόσο, είναι δεδομένο πως λόγω των μεγάλων ποσοτήτων όγκο νερού που δέχεται η Ήπειρος, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά τους τελευταίους μήνες, δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα και όπως μας τονίζουν αρμόδιοι, όσο επικρατεί αυτό το σκηνικό του καιρού δύσκολα μπορούν να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Κατάκολο

Στο Κατάκολο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στερέωσης του βράχου που αποκολλήθηκε από το βουνό, χθες Σάββατο (14/2) και αποτελεί κίνδυνο για κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησε ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών, οι οποίοι σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμο Πύργου, προσέδεσαν με συρματόσχοινα τον βράχο.

Μάλιστα υπάρχει σύσταση προς τους κατοίκους των σπιτιών που απειλούνται να μην μείνουν σε αυτά καθώς ακολουθεί και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες δύο ημέρες.

Τις επόμενες ημέρες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να ακολουθήσει η δεύτερη φάση με την επιτόπια καταστροφή του βράχου είτε με ελεγχόμενη ανατίναξη είτε με κάποιο άλλο τρόπο που θα υποδειχθεί από τους τεχνικούς.

Χίος

Στη Χίο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που χαρακτηρίζονται με θυελλώδεις ανέμους, σε πολλά σημεία του οδικού άξονα που γειτνιάζει με τη θάλασσα στην ανατολική πλευρά του νησιού, τα νερά της θάλασσας καλύπτουν μεγάλο μέρος του οδοστρώματος ενώ και τα κύματα είναι μεγάλα.

Μάλιστα το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα η Λιμενική Αστυνομία έκλεισε από τις 14:30 τον δρόμο της Προκυμαίας στο λιμάνι της Χίου, σε σημείο που υποχώρησε το οδόστρωμα από την ορμή των κυμάτων.

Το οδόστρωμα υποχώρησε σε ένα σημείο που βγαίνει ο αγωγός, είναι ένα έργο που έγινε πριν τρία χρόνια και το οποίο από την αρχή παρουσίαζε πρόβλημα σε αυτό το σημείο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι νοτιάδες και έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε όλο τον παραλιακό οδικό άξονα από την περιοχή του αεροδρομίου στα νότια μέχρι και στην περιοχή της Δασκαλόπετρτρας.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ο δρόμος με ορισμένα σε σημεία όπως το Τάγμα του Δεσπότη και στην περιοχή της Μουριάς πηγαίνοντας προς Δασκαλόπετρα, καθώς φερτά υλικά έχουν βγει στον δρόμο και κάνουν δύσκολη την κίνηση των οχημάτων.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λέσβος

Στη Λέσβο καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου, που εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, παραμένει κλειστός λόγω συνεχών κατολισθήσεων. Παρά γεγονός ότι ο δρόμος δεν έχει δοθεί επίσημα σε κυκλοφορία, πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν, καθώς αποτελεί βασική σύνδεση για τα χωριά.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από την πλευρά της, τονίζει ότι δεν έχει παραλάβει το έργο από την κατασκευάστρια εταιρεία, επικαλούμενη ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών. Παρά τη δέσμευση του υφυπουργού Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, για πρόσθετη εργολαβία 3 εκατ. ευρώ, το έργο παραμένει στάσιμο.

Λήμνος

Στη Λήμνο υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασία.

Επίσης πλημμύρησε το Διαπόρι, ο ισθμός που ενώνει τη χερσόνησο του Φακού με το υπόλοιπο νησί

Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα που συνδέει επιχειρήσεις με τουριστικά καταλύματα.

Ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από τις επιχειρήσεις καταστράφηκε εντελώς, ενώ και το μικρό γεφυράκι το οποίο υπήρχε πάνω από το ρέμα παρασύρθηκε από την κακοκαιρία.

Τις τελευταίες μέρες οι καταστροφές πολλαπλασιάζονται στο βόρειο τμήμα του νησιού, με το κόστος αποκαταστάσεων και επισκευών να ξεπερνούν τις δυνατότητες του Δήμου.

Τρίπολη

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Κατερίνη

Προβλήματα προκλήθηκαν και στην Πιερία καθώς η θάλασσα στην Παραλία Κατερίνης και στην Ολυμπιακή Ακτή «βγήκε» στη στεριά, καλύπτοντας τμήματα της παραλιακής ζώνης με δρόμους και πεζοδρόμια να θυμίζουν ποτάμια

Αλεξανδρούπολη

Στην Αλεξανδρούπολη τα απανωτά μπουρίνια και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας του παραλιακού δρόμου Μάκρης Μεσημβρίας, μέχρι αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικης Προστασίας Ηλίας Δαστερίδης με ανάρτησή του παρακαλεί τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Επίσης, λόγω των θυελλωδών ανέμων έχει γεμίσει με φερτά υλικά η στροφή Εγνατίας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και για τον λόγο αυτό η παραλιακή λεωφόρος είναι κλειστή μέχρι νεωτέρας, ώστε τα συνεργεία του Δήμου να την καθαρίσουν.