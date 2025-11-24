Διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, θα οραγματοποιηθούν σταδιακά από τις 00:00′ έως τις 07:00 π.μ αύριο Τρίτη και Τετάρτη (25 και 26-11-2025), σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας λόγω της διενέργειας δοκιμών στατικότητας σε γέφυρες.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 25-11-2025 κλειστές θα είναι:

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Την Τετάρτη 26-11-2025 κλειστές θα είναι:

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

