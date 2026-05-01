Σκηνές έντασης και βίας στους δρόμους της Αθήνας συνεχίζουν να καταγράφονται, με ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό να προστίθεται στη λίστα των τελευταίων ημερών σε Παγκράτι και Γαλάτσι. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της 30ης Απριλίου 2026 στο κέντρο της πόλης, όταν διαπληκτισμός μεταξύ οδηγών κατέληξε σε επίθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το συμβάν έγινε στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, λίγο πριν τις 16:00, όταν δύο οδηγοί λογομάχησαν για άγνωστη αιτία. Ο 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 38χρονο με γαλλικό κλειδί μήκους 42 εκατοστών.

Advertisement

Advertisement

Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις περί όπλων και σωματικές βλάβες.

Με σπασμένο πόδι για μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί το τρίτο στη σειρά επεισοδίων βίας που έχουν καταγραφεί στους δρόμους της Αθήνας τις τελευταίες ημέρες. Προηγήθηκε επίθεση το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου στο Παγκράτι, με θύμα μια 22χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή είχε μεταβεί στην περιοχή για να συναντήσει φίλη της, η οποία της κράτησε θέση στάθμευσης. Όταν έφτασε, ήρθε σε αντιπαράθεση με ηλικιωμένο οδηγό που διεκδικούσε τον ίδιο χώρο.

Στη συνέχεια, άνδρας που βρέθηκε στο σημείο ενεπλάκη στον καβγά και επιτέθηκε στη 22χρονη, χτυπώντας τη βίαια και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στον αστράγαλο.

Στο νοσοκομείο για μια θέση πάρκινγκ στο Γαλάτσι

Το άλλο επεισόδιο έγινε για μια θέση πάρκινγκ το μεσημέρι της Δευτέρας (27/04) στην περιοχή του Γαλατσίου με δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και ο ένας από αυτούς να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Ολα ξεκίνησαν στις 13:30 το μεσημέρι όταν δύο άνδρες ηλικίας 45 και 55 ετών άρχισαν να διαπληκτίζονται για το ποιος θα σταθμεύσει στην κενή θέση πάρκινγκ με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα αίματα και οι δύο τους να αρχίσουν να τσακώνονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο αμέσως έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες συνέλαβαν και τους δύο οδηγούς ενώ στην κατοχή του 55χρονου εντοπίστηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Εναντίον και των δυο οδηγών που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ στον 55χρονο που είχε πάνω του σουγιά και σιδερογροθιά σχηματίστηκε δικογραφία και για το νόμο περί όπλων.