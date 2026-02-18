Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για εγκατάσταση φορητών καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, όπως και η απόφαση για τοποθέτηση καμερών σε 6 δρόμους της πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία φορητών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Advertisement

Advertisement

Με την ίδια απόφαση, θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες στα οχήματα που θα φέρουν κάμερες και ανήκουν στην ΟΣΥ ΑΕ. Όπως αναφέρεται, κάμερες θα μπουν, σε πρώτη φάση, σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ ΑΕ.

Κάμερες και σε δρόμους της Αθήνας

Με άλλη απόφαση, που επίσης αναρτήθηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία σταθερών οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών) για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., καθώς και η τοποθέτηση των προβλεπόμενων από την παρ. 4 του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ. προειδοποιητικών πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι κάμερες θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία:

1) Στην κάθοδο της Συγγρού, στο ύψος της Σκρα (επί του VMS με ενσωματωμένο radar για Spot Speed, για μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

2) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Θυατείρων (Average Speed Section Control – καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

3) Στην άνοδο της Συγγρού στο ύψος της Πριήνης (με Average Speed Section Control, καταγράφει παραβίαση ταχύτητας).

Advertisement

4) Επί Μεσογείων-Χαλανδρίου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

5) Επί Βουλιαγμένης-Τήνου (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στοχεύει από πίσω τα οχήματα γιατί η κάμερα πρέπει να βλέπει τον σηματοδότη).

6) Επί της Λεωφόρου Αμαλίας, στο φαρδύ πεζοδρόμιο έμπροσθεν του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη (καταγράφει παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, και χρήση κινητού).

Advertisement

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης θα αρχίσει από την τοποθέτηση των προειδοποιητικών πινακίδων της παρ. 4 του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ. ΠΑ.