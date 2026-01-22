Οι ποσότητες νερού που έπεσαν στην Αττική κατά την κακοκαιρία της Τετάρτης πλησιάζουν ρεκόρ 65 ετών, καθώς ανά περιοχές βροχή ξεπέρασε τους 150 τόνους ανά στρέμμα, δήλωσε η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews Ν. Ζιακοπούλου.

Η κ. Ζιακοπούλου έκανε λόγο για ιστορικό ποσό βροχής: «Με τέτοιες ποσότητες έχουμε πλημμύρες ακόμα και στην επαρχία που υπάρχει χώμα και λεκάνες απορροής. Το ποσό είναι ιστορικό, είναι τεράστιο για μία πόλη», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Ακολουθούν χάρτες:

Πηγή: Meteo

Πηγή: Meteo