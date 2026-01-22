Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης, 22 Ιανουαρίου, η κακοκαιρία που εδώ και 24 ώρες σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.

Σοκαριστικές είναι και οι εικόνες από το ferryboat SAOS να έχει αφεθεί πλήρως στη μανία του ανέμου.

Το πλοίο έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να δέσει στο λιμάνι. Όπως διακρίνεται στο βίντεο, οι κάβοι του πλοίου δεν μπορούν να το κρατήσουν σταθερό στον προβλήτα, με αποτέλεσμα εκείνο να ταλαντεύεται επικίνδυνα. Για να σταθεροποιηθεί χρειάστηκε η βοήθεια ρυμουλκού, το οποίο βρέθηκε στο σημείο για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν, ωστόσο, αλιευτικά που υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν το ένα με το άλλο λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr