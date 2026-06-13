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Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και την κατάρρευση μιας γέφυρας προκάλεσε η κακοκαιρία στα Φάρσαλα, που προκάλεσε καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ifarsala.gr η ισχυρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση άφησε πίσω της καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης βαμβακιού, σιτηρών, βιομηχανικής ντομάτας, καλαμποκιού, οσπρίων κτλ ενώ προκλήθηκαν καταστροφές στος εξοπλισμό πολλών αγροτών, όπως σε σωλήνες και λάστιχα ποτίσματος.

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Ο Σωκράτης Αλειφτήρας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε πως «η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλουν το συντομότερο να αποζημιώσουν τους παραγωγούς που επλήγησαν…».

Προσωρινή γέφυρα

Από την ισχυρή βροχόπτωση έπεσε τμήμα της γέφυρας στο Δίλοφο Φαρσάλων με τα συνεργεία να είναι από το πρωί στο σημείο για την αποκατάσταση με προσωρινή γέφυρα στο Κακλιτζόρεμα.

Photo ifarsala.gr

Πρόκειται για μια πρόχειρη κατασκευή προκειμένου να γίνεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων, που είχε διακοπεό από χθες το μεσημέρι, όταν ο μεγάλος όγκος των υδάτων οδήγησε στην κατάρρευσή της. Σημειώνεται ότι ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο σημείο εκτελούνται παράλληλα οι προγραμματισμένες εργασίες για την κατασκευή της νέας, μόνιμης γέφυρας.

Στην περιοχή επιχειρούν τεχνικά συνεργεία και μηχανήματα έργου προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές το συντομότερο δυνατό και να δοθεί ο δρόμος με ασφάλεια και πάλι στην κυκλοφορία, αποκαθιστώντας τη σύνδεση του οικισμού.

Με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του ifarsala.gr