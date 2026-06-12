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-έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη στα βορειοανατολικά τμήματα της Αττικής, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές του νομού. Παράλληλα, σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Κοζάνη, έχουν ήδη καταγραφεί τα πρώτα προβλήματα από τα φαινόμενα.

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Η έντονη βροχόπτωση έχει επηρεάσει ήδη τα Άνω Λιόσια και τους Θρακομακεδόνες, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται σταδιακή επέκταση των φαινομένων σε μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την καταιγίδα στην περιοχή της Πάρνηθας.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από ισχυρές βροχές, πολλούς κεραυνούς, πρόσκαιρα έντονους ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και το μεσημέρι του Σαββάτου.

Χαλαζόπτωση στη Θήβα

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12.06.2026 στη Θήβα, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, αναφέρει το radiothiva.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ξέσπασαν πολύ σύντομα, με ισχυρή βροχόπτωση, πολλούς κεραυνούς και χαλάζι που σε αρκετές περιοχές κάλυψε δρόμους και επιφάνειες.

Βροχή και χαλάζι και σε Λάρισα και Καστοριά

Η κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει και την περιοχή της Λάρισας σήμερα Παρασκευή έχει ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού, καθώς στην περιοχή της Ελασσόνας πέφτει αρκετό νερό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και χαλάζι.

Οι εικόνες και από την Καστοριά είναι συγκλονιστικές, με βροχή και χαλάζι να προκαλούν προβλήματα.

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Βροχές από το μεσημέρι στην Αττική

Στην Αττική από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε μεγαλύτερη έκταση, με μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στα δυτικά και βόρεια. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων δεν αποκλείονται κεραυνοί και δυνατές ριπές ανέμου.

Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά πιο τοπικά και κατά διαστήματα.

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Επιπλέον, αναμένεται δεύτερο κύμα αστάθειας προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τοπικές μπόρες που θα διαρκέσουν έως και το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή ενίσχυση στην Αττική. Αρχικά θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γύρω στα 4 μποφόρ, όμως προς το βράδυ θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

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γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

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δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

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