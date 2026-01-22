Ώρες αγωνίες έζησε μία γυναίκα στη Βάρη κατά τη χθεσινή επέλαση της κακοκαιρίας, καθώς το ΙΧ αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τον χείμαρρο στην οδό Αιγαίου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό και στη συνέχεια να σφηνώσει σε ένα δέντρο για περίπου τρεις ώρες.

Όπως είπε ο σύζυγός της στην ΕΡΤ, το όχημα μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 100 μέτρα, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα στο εσωτερικό.

Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί πιασμένη από δέντρο, μέχρι την επιχείρηση απεγκλωβισμού από την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Αξίζει να σημειωθεί πως τo όχημα υπέστη ολοσχερή καταστροφή, αφού το εσωτερικό έχει γεμίσει λάσπες, ενώ η γυναίκα είναι σε κατάσταση σοκ.

Επίσης σύμφωνα με τον σύζυγό της, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις του ίδιου στην Πυροσβεστική και το γεγονός πως ήταν περιστατικο που έχρηζε άμεση παρέμβαση, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε μετά τις 11 το βράδυ από δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Τέλος αναφέρθηκε και στον δήμαρχο των Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ο οποίος όπως ανέφερε «ήταν εδώ, μες στις λάσπες. Με βοήθησε πάρα πολύ, κατάλαβε την αγωνία μου και τον φόβο μου» και πρόσθεσε πως «κίνησε γη και ουρανό για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα μου».



