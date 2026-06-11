Φωτιά ξέσπασε σε τοποθεσία στην Κερατέα και η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.
Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026