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Φωτιά ξέσπασε σε τοποθεσία στην Κερατέα και η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής.

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Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. June 11, 2026