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Καρέ καρέ έχουν καταγραφεί οι κινήσεις της 43χρονης που συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για δύο διαδοχικές πυρκαγιές στην Κερατέα.

Αν και αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή της, οι εικόνες από κάμερες της περιοχής που την έδειχναν στα σημεία των πυρκαγιών δεν της άφησαν άλλο δρόμο από την ομολογία.

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Εν τέλει η 43χρονη παραδέχθηκε την ενοχή της και, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις δύο φωτιές για να μην… ξεσπάσει στα παιδιά της.

Ειδικότερα ανέφερε ότι το αγροτεμάχιο που έβαλε τις φωτιές ανήκει στον αδερφό της και πως ο τελευταίος ανέθεσε σε κάποιον να το καθαρίσει από τα ξερά χόρτα – κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο άνδρας πήρε τα λεφτά και δεν το καθάρισε πλήρως. Αυτό, όπως είπε, την εκνεύρισε, όπως την εκνευρίζουν και τα ξερά χόρτα.

Στη συνέχεια ανέφερε πως δεν δικαιολογεί την πράξη της προσθέτοντας ότι έβαλε τις φωτιές για να μην ξεσπάσει στα παιδιά της.