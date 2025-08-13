Η σφοδρή σύγκρουση σήμερα το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσου πυροσβεστικού οχήματος με ΙΧ είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της 61χρονης οδηγού του ΙΧ.

Η άτυχη γυναίκα από την Βουλγαρία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

