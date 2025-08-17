Ένας 34χρονος από την Αλβανία, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν για παράβαση τού νόμου Περί Ναρκωτικών, εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (17/8) χωρίς τις αισθήσεις του στα κρατητήρια τού Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας.

Στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ τον συνέλαβαν το απόγευμα τού Σαββάτου στην Ηλιούπολη, καθώς στην κατοχή του είχε 2,9 γραμμάρια ηρωίνης. Τον μετέφεραν στο κτίριο τής Κερατέας, προκειμένου να κρατηθεί, μέχρι να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Στις 7 το πρωί της Κυριακής, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας συζήτησε με τον κρατούμενο, στο πλαίσιο ελέγχου του, αλλά 40 λεπτά αργότερα ο σκοπός διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Κάλεσαν το ΕΚΑΒ, προσπάθησαν να του παράσχουν τις Α’ Βοήθειες, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, όταν έφθασαν στην Κερατέα.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής και κλιμάκιο τής Σήμανσης, για την αυτοψία τού χώρου, ενώ την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.