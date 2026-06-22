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Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει στην Κερατέα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε εντός ρεματιάς και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 73 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 61 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 25 οχήματα.

Η πυρκαγιά οροθετήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας χωρίς να κινδυνεύουν οικίες και υποδομές.

Κατά την επιχείρηση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λάμβανε εικόνα από drone σε πραγματικό χρόνο.

Με εντολή Αρχηγού ΠΣ στην πυρκαγιά μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της.