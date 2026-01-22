Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα χθες, 21 Ιανουαρίου.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας



Οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας ξύπνησαν σε τοπίο… αποκάλυψης, μετά την κακοκαιρία που σάρωσε την περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε μια 56χρονη καθηγήτρια, μητέρα ενός παιδιού. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 14, με τη σορό της απεγκλωβίζεται από πυροσβεστικές δυνάμεις και να μεταφέρεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

Σήμερα η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο: οχήματα καρφωμένα σε κολόνες, τεράστιες πέτρες και φερτά υλικά έχουν κατακλύσει δρόμους και αυλές, ενώ τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από το βουνό παρέσυραν χώματα και μεγάλες πέτρες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις υποδομές και σταθμευμένα αυτοκίνητα, κυρίως στην οδό Ανθέων.

Από νωρίς το πρωί, κάτοικοι και συνεργεία του Δήμου επιχειρούν με σκαπτικά μηχανήματα να ανοίξουν τους δρόμους, καθώς τα φερτά υλικά παραμένουν επικίνδυνα στο οδόστρωμα. Πολλά οχήματα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν ακινητοποιηθεί εντελώς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι πέτρες και τα χώματα έχουν ανυψώσει τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι κάτοικοι μιλούν για πρωτοφανείς εικόνες, που δεν έχουν δει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Επιχειρηματίες και κάτοικοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια να απομακρύνουν τα φερτά υλικά από αυλές, εισόδους και δρόμους.

Όπως επισημαίνουν, η συνεχής επέκταση του οικιστικού ιστού προς το βουνό, σε συνδυασμό με δύο παλαιότερες φωτιές που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της φυσικής βλάστησης, έχουν καταστήσει την οδό Ανθέων τη μοναδική διέξοδο για τα νερά από έντονες βροχοπτώσεις όπως η χθεσινή.