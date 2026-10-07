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Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να σχολιάζουν τη νέα ένταση που έχει προκύψει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Η μετωπική σύγκρουση ήρθε μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με την τραγουδίστρια να απαντά στη χθεσινή αιχμηρή ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα. Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην αντιπαράθεση, μεταφέροντας παράλληλα πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν.

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Η Ανθή Βούλγαρη υποστήριξε πως η ρήξη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες ξεκίνησε όταν ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζήτησε «πάρα πολλά χρήματα».

Στη συνέχεια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος διάβασε το χαρακτηριστικό σημείο από το τέλος της δήλωσης της Άννας Βίσση: «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει… Άννα Βίσση».

«Φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγοκολόνα μεταξύ τους», σχολίασε ο παρουσιαστής, αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον συνθέτη.

«Εδώ φαίνεται ότι έχουν βγει τα μαχαίρια τώρα, γιατί ο καθένας έχει τραβήξει και διαφορετικούς δρόμους. Φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα βρουν και μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε, λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ απάντησε στους ισχυρισμούς του συνθέτη που διατυπώθηκαν στη χθεσινή του δήλωση.