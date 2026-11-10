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Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να περιμένει το δεύτερο παιδί της έβαλε η Ανθή Βούλγαρη, ξεκαθαρίζοντας κατά τη διάρκεια της εκπομπής της ότι δεν είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια, η οποία έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», στα τηλεφωνήματα και τα συγχαρητήρια που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα από ανθρώπους που θεωρούν ότι βρίσκεται σε εγκυμοσύνη, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά.

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Η Ανθή Βούλγαρη αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, καθώς, όπως αποκάλυψε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επικοινωνούν μαζί της για να της ευχηθούν για το υποτιθέμενο ευχάριστο γεγονός.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, δείχνοντας την κοιλιά της και επιστρατεύοντας το χιούμορ, σχολίασε: «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος τη ρώτησε εάν υπάρχει περίπτωση να ανακοινώσει σε μεταγενέστερο χρόνο ότι γνώριζε ήδη για την εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια απέρριψε αμέσως αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας να σταματήσουν οι σχετικές εικασίες. «Όχι, δε λέω ψέματα. Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν είναι», ξεκαθάρισε.

Η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε επίσης ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στους διαδρόμους του τηλεοπτικού σταθμού. Όπως περιέγραψε, μία συνάδελφός της την πλησίασε και τη συνεχάρη, έχοντας σχηματίσει την εντύπωση ότι είναι έγκυος.

«Προχθές με βλέπει στον διάδρομο μία συνάδελφος από εδώ και στη φούρια της μου λέει «Ανθή μου, καλημέρα, συγχαρητήρια». Λέω ευχαριστώ. Μετά σταματάω και λέω, για ποιο λόγο μου λέει συγχαρητήρια; Μου λέει «Δεν είσαι έγκυος;». Και λέω ”όχι”! Συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση αλλά έχω κουραστεί πια!».