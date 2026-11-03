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Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά ύψους περίπου 300.000 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Τα χρήματα εντοπίστηκαν κατά την αναζήτηση της οικονομικής διαδρομής των ποσών που διακινούνταν μέσω λογαριασμών PayPal, με την Αρχή να επεκτείνει την έρευνά της και εκτός ελληνικών συνόρων. Με απόφαση του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε η δέσμευση της περιουσίας των κατηγορουμένων, ενώ στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκαν και ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

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Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τύχης των χρημάτων που προέρχονται από δωρεές. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, όσοι δωρητές αποδείξουν με τα σχετικά παραστατικά ότι τα δεσμευμένα ποσά τούς ανήκουν, μπορούν να τα διεκδικήσουν.