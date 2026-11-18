Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Βάσω Λασκαράκη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! αναφερόμενη στην επιτυχημένη πορεία της σειράς «Το σόι σου» και στην προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι κατέφυγε στη γονεϊκή συμβουλευτική για να διαχειριστεί τις προκλήσεις του διαζυγίου της και την ένωση των οικογενειών της.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η θεραπεία τη βοήθησε να απενοχοποιήσει τις επιλογές της σχετικά με την ισορροπία μεταξύ μητρότητας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Αναφορικά με τη σχέση της με τον Λευτέρη Σουλτάτο, η ηθοποιός εξήγησε πως η κοινή τους πορεία ξεκίνησε ομαλά μετά από τυχαίες συναντήσεις.

Τέλος, η ηθοποιός τόνισε ότι προτιμά να προστατεύει την ιδιωτικότητά της και να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις για προσωπικά ζητήματα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αφορμή τη σαρωτική επιτυχία της σειράς «Το σόι σου» στην οποία πρωταγωνιστεί, η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφήθηκε στο περιοδικό ΟΚ! και αποκάλυψε όσα διαδραματίζονται στα γυρίσματα, ενώ μίλησε για τη «μοντέρνα» οικογένεια που έχει δημιουργήσει τα τελευταία 7 χρόνια με τον κρητικό σεφ Λευτέρη Σουλτάτο, τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, αλλά και μια πολυσυζητημένη της γυναικεία φιλία που δεν υφίσταται πλέον.

Στη συνέντευξή της, η 47χρονη, σήμερα, Βάσω Λασκαράκη δεν κρύβει ότι είχε ζητήσει τη βοήθεια ψυχολόγου: «Είχα κάνει και γονεϊκή συμβουλευτική, λόγω του παιδιού. Και μετά με τον χωρισμό, για το πώς θα το προφυλάξουμε από αυτό, και όταν μετά έφτιαξα ξανά τη ζωή μου και έπρεπε να ενωθούν οι δύο οικογένειες. Στις δύσκολες φάσεις της ζωής μου θέλω να έχω βοήθεια – όχι σαν δεκανίκι, αλλά γιατί ένα τρίτο μάτι πάντα βοηθάει, που θα ακούσει τα βιώματά σου και θα βρει τι είναι αυτό που σε σκαλώνει και δεν σε αφήνει να πας παρακάτω. Δεν είναι το ίδιο να το συζητάς με τους φίλους σου.

Advertisement

Advertisement

Είχες ενοχές όταν χώρισες;

Οι ενοχές έρχονται σε πολλές στιγμές. Ακόμα και όταν γεννήθηκε το παιδί και έπρεπε να ξεκινήσω δουλειά και να λείπω πολλές ώρες, κόβοντας απότομα αυτόν τον δεσμό που είχα 24 ώρες την ημέρα μαζί του, χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσω τα πράγματα.

Την απενοχοποίηση τη βίωσα μέσα από θεραπείες. Είτε ήταν ο συνδυασμός μητρότητας και δουλειάς είτε ήταν το διαζύγιο, πάντα υπήρχαν ενοχές: «Αχ, άφησα τη δουλειά μου για κάποια χρόνια. Τώρα αφήνω το παιδί μου για να δουλέψω». Μετά: «Κάνω καλά που προσπαθώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου;». Δεν ήμουν ένας ιδιαίτερα απενοχοποιημένος άνθρωπος, με τα χρόνια γίνομαι, το δουλεύω συστηματικά.

Η Βάσω Λασκαράκη έξω από το ξενοδοχείο Say στο Κεφαλάρι με δημιουργία των Mi- Ro.

Πότε ένιωσες ότι ο Λευτέρης είναι ο άντρας της ζωής σου;

Είμαστε μαζί από τις αρχές του 2018 και παντρευτήκαμε στα μέσα του 2019. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, που τον πρώτο καιρό έπαθα κανονικό μπλακάουτ. Είχαμε γνωριστεί σε έναν φούρνο στην Κρήτη, από έναν κοινό φίλο πολύ καιρό πριν, και ξαναβρεθήκαμε τυχαία σε μια κοινή παρέα ενάμιση χρόνο μετά στην Αθήνα. Καμιά φορά κι εγώ αναρωτιέμαι πώς έγινε όλο αυτό. Όταν αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τα παιδιά μεταξύ τους, καλοκαίρι του 2018, τα πράγματα από εκεί και μετά πήραν τον δρόμο τους, είπαμε ότι θα μείνουμε όλοι μαζί.

Ουσιαστικά, δεν πρόλαβες να μείνεις και πολύ μόνη σου.

Advertisement

Λίγους μήνες μόνο. Προφανώς και ο χωρισμός δεν σε βρίσκει άξαφνα μία μέρα. Υπήρχαν στάδια που διανύθηκαν με μια ηρεμία και ησυχία, αυτό που λες «τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε».

Υπάρχουν ήρεμοι και ήσυχοι χωρισμοί;

‘Οχι, αλλά δεν ξημερώνει μία μέρα που απλά παίρνεις τα πράγματά σου και φεύγεις. Σε εμάς υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και ήρθαν όλα πιο ομαλά και πιο γρήγορα στις ζωές μας. Στη δική μου περίπτωση υπήρξε μια βαθιά συνειδητοποίηση, γι’ αυτό μπόρεσα να προχωρήσω γρήγορα.

Advertisement

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος έγιναν ζευγάρι στις αρχές του 2018.

Βάσω Λασκαράκη: «Δεν νομίζω ότι έχω νιώσει προδομένη»

«Φυσικά και πιστεύω στη γυναικεία φιλία» απαντάει χωρίς δισταγμό η Βάσω Λασκαράκη. «Έχω φίλες από τη Θεσσαλονίκη που είμαστε από παιδιά μαζί. Με την κολλητή μου είμαστε φίλες από 13 ετών. Και στη φιλία ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες πιστεύω. Δηλαδή, αν χρειαστώ κάτι, ξέρω ότι ο Μελέτης θα με στηρίξει. Τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου, τους αγαπώ και θέλω να είναι καλά.

Έχεις προδοθεί από γυναικεία φιλία;

Δεν νομίζω ότι έχω νιώσει προδομένη. Θεωρώ ότι γίνονται εκατέρωθεν κάποια πράγματα όταν σταματάει μια φιλία. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου.

Advertisement

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση της Βάσως Λασκαράκη με την Αθηνά Οικονομάκου είχε γίνει στις 15 Νοεμβρίου του 2023 σε θεατρική πρεμιέρα. Πέντε μήνες μετά η δεύτερη επιβεβαίωσε το τέλος του γάμου της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

Και όταν παίρνει «εξωφυλλικές» διαστάσεις μια τέτοια φιλία που δεν υπάρχει πια; Δεν γίνεται ιδιαίτερα άβολο;

Κοίταξε, μπορεί να ακούγονται πράγματα ή να δημιουργούνται εντυπώσεις αλλά να μην αληθεύουν. Να διογκώνονται, να μην έχουν αυτή τη διάσταση που τους αρμόζει, γιατί τα πράγματα παρερμηνεύονται. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα βγει και θα μιλήσει δημόσια, δεν θα κάνω δηλώσεις για ό,τι θέλω να προστατεύσω. Το ίδιο και οι άνθρωποι που τους αγαπώ και με αγαπούν, τα κρατάμε για εμάς. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό γίνεται και από τις δύο μεριές. Είμαι πολύ ευτυχής γι’ αυτό

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Βάσως Λασκαράκη στο περιοδικό ΟΚ! που κυκλοφορεί.

Advertisement