Η Γκλεν Κλόουζ ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα των 17ων Governors Awards

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Η 79χρονη ηθοποιός παρέλαβε το πρώτο τιμητικό βραβείο Όσκαρ της καριέρας της από τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Μάλκοβιτς.

Μετά από οκτώ ανεπιτυχείς υποψηφιότητες, η Κλόουζ αναγνωρίστηκε επίσημα από την Ακαδημία για την πολυετή προσφορά της στην υποκριτική τέχνη.

Κατά την εκδήλωση πολλοί αστέρες του κινηματογράφου παρευρέθηκαν στο μπλε χαλί, ενόψει των επερχόμενων υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ του Μαρτίου.

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Μια ιστορική βραδιά γεμάτη συγκίνηση έζησε το Χόλιγουντ στην 17η τελετή των Governors Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026, στο Ray Dolby Ballroom του Λος Άντζελες. Απόλυτη πρωταγωνίστρια της εκδήλωσης ήταν η σπουδαία Γκλεν Κλόουζ η οποία παρέλαβε το πρώτο της τιμητικό βραβείο Όσκαρ.

O Τζον Μάλκοβιτς, συμπρωταγωνιστής της Γκλεν Κλόουζ στη θρυλική ταινία, Επικίνδυνες σχέσεις, της απένειμε το τιμητικό Όσκαρ έχοντας πριν βγάλει έναν ξεκαρδιστικό λόγο για τους απροσδόκητους τρόπους με τους οποίους πεθαίνει στις ταινίες της.

Έπειτα από μια λαμπρή καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες και οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς νίκη (μεταξύ άλλων για τις ταινίες Ολέθρια Σχέση, Επικίνδυνες Σχέσεις και Η Σύζυγος), η 79χρονη ηθοποιός κρατά πλέον στα χέρια της το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο ως αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της στην υποκριτική.

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Αστειευόμενη για τον λόγο που η Ακαδημία αποφάσισε επιτέλους να της απονείμει το αγαλματίδιο έπειτα από 8 υποψηφιότητες χωρίς νίκη, είπε: «Πιθανότατα δεν θέλουν να νιώθουν πια τύψεις» προκαλώντας γέλια σε όλη την αίθουσα που την καταχειροκρότησε. «Πάντα ένιωθα ότι η μεγαλύτερη τιμή είναι απλώς να βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα. Οπότε το να βρίσκομαι απόψε σε αυτή την αίθουσα, αγκαλιασμένη από ανθρώπους που με στήριξαν με συνέπεια, είναι συγκλονιστικό».

H 79χρονη σταρ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της στα φετινά Governors Awards.

Μιλώντας με δάκρυα στα μάτια για τα χρόνια που μεγάλωσε σε μια θρησκευτική αίρεση, εξομολογήθηκε ότι ένιωθε «πάντα απ’ έξω να κοιτάζει προς τα μέσα» και πρόσθεσε για τις ταινίες που έβλεπε τότε: «Αυτός ο μυστικός κόσμος με κράτησε όρθια και έθρεψε την ακόρεστη φαντασία μου, κάνοντας το πιο βαθύ κομμάτι του εαυτού μου άτρωτο».

Governors Awards: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

Πολλοί σταρ του Χόλιγουντ, ανάμεσά τους και ονόματα που ακούγεται έντονα ότι θα έχουν μια θέση στις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ τον προσεχή Μάρτιο, πόζαραν στο μπλε χαλί των Governors Awards.

Η Σαρλίζ Θερόν με δημιουργία Tom Ford.

H Τζουλιάν Μουρ με custom Bottega Veneta.

Ο Μάτ Ντέιμον με τη σύζυγό του Λουτσιάνα.

Η Φλόρενς Πιου με Valentino.

Η Πενέλοπε Κρουζ με Chanel.

Η Ζεντάγια με δημιουργία Gilles Deacon.

Πέρα από την Κλόουζ, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών τίμησε με τιμητικό Όσκαρ τον εμβληματικό Βρετανό σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ, δημιουργό αριστουργημάτων όπως τα Alien, Blade Runner και Μονομάχος. Ο 88χρονος σκηνοθέτης, ο οποίος μετρά τέσσερις υποψηφιότητες χωρίς νίκη, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην αίθουσα και αποδέχθηκε τη διάκριση μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος.

O Τομ Χόλαντ με κοστούμι Louis Vuitton.

Τιμητικό Όσκαρ απονεμήθηκε επίσης στον 91χρονο Φλόιντ Νόρμαν τον πρώτο Αφροαμερικανό ανιματέρ στα στούντιο της Walt Disney, για τη διαχρονική συνεισφορά του στον χώρο του animation μέσα από κλασικές ταινίες όπως Η Ωραία Κοιμωμένη και Το Βιβλίο της Ζούγκλας.

Η Λέα Σεϊντού με custom Louis Vuitton.

Την τελετή των 17ων Governors Awards ολοκλήρωσε η απονομή του βραβείου Irving G. Thalberg Memorial Award στις παραγωγούς Κριστίν Βασόν και Πάμελα Κόφλερ, συνιδρύτριες της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής Killer Films, για τη σταθερά υψηλή ποιότητα του έργου τους στον σύγχρονο κινηματογράφο.

Ο θεσμός των Governors Awards, που διεξάγεται ανεξάρτητα από την κεντρική τελετή των Όσκαρ από το 2009, επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως ο πιο ουσιαστικός προπομπός της οσκαρικής κούρσας, επιβραβεύοντας καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν την ιστορία της έβδομης τέχνης.