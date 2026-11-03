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Κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ και του χώρου της μόδας έδωσαν το παρών στην εκδήλωση που ανέδειξε τους σημαντικότερους σχεδιαστές της χρονιάς.

Η Rachel Scott απέσπασε το βραβείο Γυναικείας Μόδας και ο Ralph Lauren διακρίθηκε στην κατηγορία της Ανδρικής Μόδας.

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στον Πίτερ Μαρίνο, την Tory Burch, τον Anthony Vaccarello και το φωτογραφικό δίδυμο Inez & Vinoodh.

Ο πρόεδρος του οργανισμού Thom Browne υπογράμμισε τη συνεχή εξέλιξη και την έμπνευση που προσφέρει η αμερικανική μόδα παγκοσμίως.

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Στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε η ετήσια τελετή των CFDA Fashion Awards 2026 με οικοδέσποινα την Κίκι Πάλμερ, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα σπάνιο vintage φόρεμα του θρυλικού σχεδιαστή Bob Mackie που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η βραδιά συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες του χόλιγουντ και της μόδας. Στο κόκκινο χαλί παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Χέιλι Μπίμπερ (με δημιουργία Saint Laurent), η Ντεμί Μουρ, ο Ματ Ντέιμον, η Πάμελα Άντερσον και η Ζόι Κράβιτζ.

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Στο διαγωνιστικό κομμάτι, η Rachel Scott του brand Diotima απέσπασε το κορυφαίο βραβείο Γυναικείας Μόδας (American Womenswear Designer of the Year), ενώ ο Ralph Lauren αναδείχθηκε Σχεδιαστής της Χρονιάς για την Ανδρική Μόδα (American Menswear Designer of the Year). Το βραβείο Σχεδιαστή Αξεσουάρ παρέλαβε η Ana Khouri, ενώ η Colleen Allen τιμήθηκε από το CFDA ως Αναδυόμενη Σχεδιάστρια της Χρονιάς.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς, Κίκι Πάλμερ.

Στις τιμητικές διακρίσεις, το βραβείο Fashion Icon απονεμήθηκε στον αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο που έχει αναλάβει την ανακαίνιση του «Αθηνών Αρένα» που θα τραγουδήσει του χρόνου η Άννα Βίσση.

Η Tory Burch παρέλαβε το Positive Change Award για τη συνολική της προσφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ ο Anthony Vaccarello (Saint Laurent) τιμήθηκε ως Διεθνής Σχεδιαστής της Χρονιάς. Παράλληλα, το βραβείο συνολικής προσφοράς (Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award) δόθηκε στο φωτογραφικό δίδυμο Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρουσιαστές και οι βραβευθέντες υπογράμμισαν τη σημασία της δημιουργικότητας και της συμπεριληπτικότητας, ενώ ο πρόεδρος του CFDA, Thom Browne, τόνισε τη δυναμική της αμερικανικής μόδας που συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπνέει.

Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) που ιδρύθηκε το 1962 από τη δημοσιογράφο Ελεάνορ Λάμπερτ και εδρεύει στο Μανχάταν, είναι ένας μη κερδοσκοπικός εμπορικός σύλλογος που περιλαμβάνει περισσότερους από 370 Αμερικανούς σχεδιαστές μόδας και αξεσουάρ.

O Ματ Damon με κοστούμι Ralph Lauren και η σύζυγός του Ιζαμπέλα με τουαλέτα Luar.

Η Έμιλι Ρατακόφσκι.

H Donatella Versace.

Η Πάμελα Άντερσον με φόρεμα Carolina Herrera.

H Λουπίτα Νιόνγκο με GapStudio by Zac Posen

Ο σχεδιαστής του οίκου Saint Laurent, Άντονι Βακαρέλο, ανάμεσα στις Ροζέ, Άνια Ρούμπικ, Ζόι Κράβιτζ και Χέιλι Μπίμπερ με ολόχρυσες δημιουργίες του.

H Ρόουζ Μπερν με δημιουργία Carolina Herrera.

Η Άλισον Τζάνεϊ με δημιουργία Christian Siriano.

H Σούκι Γουοτερχάουζ με δημιουργία Michael Kors (Instagram/ΜichaelKors).

H τενίστρια Ναόμι Οσάκα με Miss Claire Sullivan.

Η Ντεμί Μουρ με denim φόρεμα GapStudio by Zac Posen.