Μπορεί οι δυο τους να είχαν χωρίσει για ένα μικρό διάστημα το καλοκαίρι του 2024 μετά από δυο χρόνια κοινής ζωής, η επανασύνδεσή τους όμως δεν άργησε να έρθει και οι δυο τους έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι. Σε νέα του συνέντευξη, όμως, στο περιοδικό ΟΚ!, ο Μάνος Ιωάννου παραδέχτηκε ότι τα δεδομενα στην προσωπική του ζωή έχουν αλλάξει: «Αυτή την περίοδο, είμαι καλά, αλλά μόνος μου» εξομολογείται ο 38χρονος ηθοποιός. «Ο χρόνος είναι η καλύτερη γιατρειά» συμπληρώνει τονίζοντας ότι παραμένει εναντίον του γάμου.

«Πάντα είχα σχέσεις στη ζωή μου και από τη μία πήγαινα στην επόμενη. Για κάποιο λόγο έμενα μόνος μου μέχρι 2-3 μήνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχω υπάρξει χωρίς σχέση» αποκάλυψε στην ίδια συνέντευξη ο Μάνος Ιωάννου για την αγαπημένη του που εργάζεται ως σύμβουλος υγείας και ευεξίας.

Ο Μάνος Ιωάννου σε κοινή ανάρτησή του με την πρώην, πλέον, σύντροφό του.

Μάλιστα πριν από δέκα μέρες, εκείνη δεν είχε δώσει το παρών στο μεγάλο πάρτι που είχε κάνει στο Blends της Γλυφάδας, που βρίσκεται μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι της. Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η σχέση του Μάνου Ιωάννου τελείωσε οριστικά στα τέλη του Νοέμβρη.

Μάνος Ιωάννου: Επιστροφή στην εργένικη ζωή

«Η σύντροφός μου είναι μια πολύ καλή μάνα, έχει μια πολύ καλή οικογένεια. Θαυμάζω πολύ τα παιδιά της συντρόφου μου αλλά δεν έχω σκεφτεί να κάνω δικά μου παιδιά» παραδεχόταν σε παλιότερη συνέντευξή του. Μάλιστα το ζευγάρι συζούσε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο σπίτι της, χωρίς όμως εκείνος να έχει αφήσει ποτέ το δικό του διαμέρισμα στο Καλαμάκι.

Αυτή την περίοδο ο Μάνος Ιωάννου πρωταγωνιστεί στην επιθεώρηση των Ρέππα-Παπαθανασίου, «Ούτε μπρος, ούτε πίσω» στο «Κέντρο Πολιτισμού: Ελληνικός Κόσμος».

