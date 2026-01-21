Μπορεί τα ραντεβού και οι επαφές για το J2US να συνεχίζονται κάτω από άκρα μυστικότητα, οι πληροφορίες της HuffPost αποκαλύπτουν άλλα τρία πρόσωπα που βρίσκονται ένα βήμα πριν βρεθούν στη σκηνή του ανανεωμένου J2US που επιστρέφει φέτος στο OPEN.

Ένα πρόσωπο έκπληξη, που λέγεται πως ήταν επιθυμία του παρουσιαστή και παραγωγού, Νίκου Κοκλώνη, είναι η τραγουδίστρια και youtuber (ως love guru), Χρυσηίδα Γκαγκούτη με καταγωγή από την Έδεσσα, που είχε απασχολήσει τα Μέσα όταν εμφανίστηκε στη σκηνή ως… γοργόνα.

Στις εμφανίσεις της δεν διστάζει να πειραματιστεί με όλα τα μουσικά είδη- από cult ελληνικά σουξέ μέχρι ξένα hard rock διαχρονικά hits, κάτι που αναμένεται να επαναλάβει στη σκηνή του J2US.

Πριν από λίγες μέρες η Χρυσηίδα Γκαγκούτη είχε συζητηθεί ξανά όταν απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη Eurovision εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ: «Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό. Ωστόσο, ελπίζω στο τέλος της υπόθεσης να είναι (ένα πάρτι) και να περάσουν όλοι πάρα πολύ καλά και όμορφα, και να είναι δίκαια όσο το δυνατόν περισσότερο και ωραία».

Το 2023 η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ποζάρει ως Ελληνίδα Μπιγιονσέ για την αφίσα των εμφανίσεών της.

«Δεν είμαι ακομπλεξάριστη. Η άμυνά μου είναι το χιούμορ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πλέον ντρεπόμαστε να πούμε ή να παραδεχτούμε κάτι» είχε δηλώσει τον Σεμπτέβριο στο Buongiorno, αποκαλύπτοντας πως δέχεται αρνητικά σχόλια για τα κιλά της, αν και εκείνο που την είχε ενοχλήσει ήταν ένα σχόλιο που αναφερόταν στο πως τη διαπαιδαγώγησε η μητέρα της. «Είμαι από μονογονεϊκή οικογένεια και με έχει μεγαλώσει η μαμά μου. Δεν μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, η κακία και η ανασφάλεια των ανθρώπων είναι ανίκητη».

Μαγγίρα στο YFSF, Μαγγίρα και στο J2US

Μπορεί το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα να συζητιέται πολύ τον τελευταίο καιρό για το YFSF του ΑΝΤ1 που επιστρέφει (;) τον Απρίλιο, η, εξίσου ταλαντούχα, μεγαλύτερη αδελφή της όμως, Ματθίλδη, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παραγωγή του J2US ώστε να λάβει μέρος ως coach του καλού της φίλου, Μάνου Ιωάννου, με τον οποίο συμπρωταγωνιστούν στην επιθεώρηση των Ρέππα-Παπαθανασίου, «Ούτε μπρος, ούτε πίσω» και μάλιστα μοιράζονται το ίδιο καμαρίνι.

Ζευγάρι στο νέο J2US του OPEN ενδέχεται να είναι ο Μάνος Ιωάννου και η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Η Ματθίλδη μάλιστα, έχει το δικαιώμα να λειτουργήσει ως coach, αφού έχει συμμετοχή σε δισκογραφική κυκλοφορία ως τραγουδίστρια, κάτι που επιβάλλουν οι κανονισμοί του βρετανικού φορμάτ.