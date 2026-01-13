Η επιστροφή του J2US τον Φεβρουάριο από τη συχνότητα του Open είναι πλέον γεγονός και οι συσκέψεις με την ομάδα Παραγωγής είναι πλέον καθημερινές. Ο Νίκος Κοκλώνης, σε δηλώσεις του στο Buongiorno επιβέβαιωσε την επιστροφή του παιχνιδιού τα βράδια του Σαββάτου, ενώ άφησε ανοιχτή την τελική σύνθεση της κριτικής επιτροπής, όπως επίσης αν θα υπάρχει παρουσιάστρια στα παρασκήνια στη θέση της Κατερίνας Στικούδη που ανήκει πλέον στο δυναμικό της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η ομάδα του J2US έχει σχεδόν ολοκληρώσει την επιλογή των παικτών, από τους οποίος έχει ζητηθεί να τηρήσουν εχεμύθεια – έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι επρόκειτο αρχικά να επιστρέψει τον Νοέμβριο. Όσον αφορά το θέμα της Δέσποινας Βανδή, εκκρεμεί ακόμα μια συνάντησή της με τον παρουσιαστή και παραγωγό.

J2US: Επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός

Ένα πρόσωπο που έχει συμβάλλει πολύ στην εντυπωσιακή εικόνα του J2US, ήταν ο Φωκάς Ευαγγελινός, Αν και μέχρι την περασμένη εβδομάδα η συμμετοχή του συνοδευόταν από ένα μεγάλο ερωτηματικό, πηγές της HuffPost επιβεβαιώνουν ότι ο πετυχημένος Έλληνας χορογράφος και θεατρικός σκηνοθέτης θα συνεργαστεί και αυτή τη σεζόν με τον Νίκο Κοκλώνη.

Μάλιστα στο φετινό J2US, μετά την πρωτοποριακή χρήση των 3D γραφικών που είχαν κάνει μεγάλη αίσθηση στους τελευταίους κύκλους, θα επιστραυτεί η χρήση της νέας ΑΙ τεχνολογίας, που αναμένεται να κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα.

Επιστρέφει και το YFSF

Η επιστροφή του J2US φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά και για την επιστροφή του YFSF στον ΑΝΤ1 στις αρχές της άνοιξης, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, καθώς η διοίκηση του ΑΝΤ1 έδωσε έγκριση στο μπάτζετ του πολυδάπανου show, που επιστρέφει με νέο πρόσωπο στην παρουσίαση- οι φήμες λένε ότι προηγείται το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα, που ανήκει στο δυναμικό του ομίλου.