Εδώ και λίγο καιρό γίνεται συζήτηση γύρω από την επιστροφή του J2US στο πρόγραμμα του Open στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου. Και ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το λαμπερό μουσικό show θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη Ιανουαρίου, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν στην επιτροπή θα βρεθεί ξανά η Δέσποινα Βανδή.

Όπως γνωρίζουν όλοι, ο Νίκος Κοκλώνης, εκτός από την παρουσίαση, υπογράφει και την παραγωγή του πιο πολυδάπανου show στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης, έχει επιστρέψει δυναμικά στο Open, με την ιδιοκτησία να ζητάει από την πρώτη στιγμή να εντάξει ξανά στο πρόγραμμά του το J2US και τον πρώτο να ξεκαθαρίζει ότι ιδανικά θα ήθελε να βρεθεί ξανά απέναντι με την ίδια κριτική επιτροπή.

Η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή έδειξαν από την πρώτη στιγμή πολύ θετική διάθεση, ενώ η Δέσποινα Βανδή δέχτηκε μια έμμεση προσέγγιση από πρόσωπο που ανήκει στο στενό της περιβάλλον και βρίσκεται πολύ κοντά και στον Νίκο Κοκλώνη.

Μπορεί τις τελευταίες ώρες να ακούγεται ότι η Ελληνίδα σταρ είναι πλέον «οριστικά εκτός» J2US, η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, εκκρεμεί ακόμα η συνάντησή της με τον Νίκο Κοκλώνη καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν και να επιλυθούν. Ο λόγος μάλιστα που δεν είχε γίνει αυτή η συνάντηση ήταν το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους.

Το δικό της περιβάλλον πάντως διαμηνύει ότι η ίδια, χωρίς να το αποκλείει, «δεν έχει καμία βιασύνη να επιστρέψει τηλεοπτικά», ενώ αυτές τις μέρες ξεκινάει πρόβες για τις εμφανίσεις της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που θα ξεκινήσουν στις 12 Δεκεμβρίου.

Όσο για τις φήμες περί αντικατάστασής της στην επιτροπή του J2US από την Άννα Βίσση, με την οποία ο Νίκος Κοκλώνης διατηρεί επίσης φιλικές σχέσεις, το επαγγελματικό του περιβάλλον δηλώνει «πλήρη άγνοια».