Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται από την περασμένη Τετάρτη- για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα- ο Νίκος Κοκλώνης για επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους. Ο 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα ενώ ταυτόχρονα οι συνεργάτες του συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την επιστροφή του J2US.

Πότε όμως θα συμβεί αυτό; Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί ξανά το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συχνότητα του Open, στα τέλη Ιανουαρίου, και όχι στις αρχές Δεκεμβρίου όπως είχε αρχικά ακουστεί, χωρίς όμως ο ίδιος να το επιβεβαιώσει ποτέ.

Εξάλλου εδώ και λίγες εβδομάδες η Παραγωγή του παιχνιδιού έχει κάνει ήδη επαφές με υποψήφιους παίκτες, ενώ για τη θέση της παρουσιάστριας του backstage ακούγεται ένα πρωτοκλασσάτο όνομα που θα κάνει αίσθηση όταν ανακοινωθεί.

«Ο Νίκος Κοκλώνης αισθάνθηκε ότι προδόθηκε, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, από ανθρώπους που είχε στο κοντινό του περιβάλλον, ανθρώπους που εκτός από στενούς συνεργάτες τους θεωρούσε και φίλους» λέει άνθρωπος από το κοντινό του περιβάλλον.

«Ανθρώπους που θεωρεί ότι ευεργέτησε και ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να απομακρυνθούν όταν πίστεψαν ότι δεν είχε άλλο μέλλον στον χώρο της τηλεόρασης. Για άλλη μια φορά όμως εκείνος ανέτρεψε τα δεδομένα, που δεν ήταν υπέρ του, και όχι μόνο επιβίωσε αλλά εχει κάνει δυναμικό comeback, έχοντας όμως πάρει σημαντικά μαθήματα ζωής».

Η Δέσποινα Βανδή σε ρόλο κουμπάρας αλλάζει τα στέφανα στον Νίκο Κοκλώνη και το «γυναικάκι» του, όπως αποκαλούσε τη Βίκυ Σταυροπούλου.

Νίκος Κοκλώνης: Η αναθέρμανση των σχέσεων με την ιδιοκτησία του Open

Όσο για τις σχέσεις του με την ιδιοκτησία του Open, φαίνεται πως έχουν ξαναγίνει πλέον ιδιαίτερα θερμές- το κανάλι επιθυμεί πολύ να επιστρέψει το J2US εκεί που ξεκίνησε. Η μετακίνηση της πρεμιέρας του J2US, που γίνεται κυρίως για τεχνικούς λόγους, διευκολύνει ιδιαίτερα τον Σταμάτη Φασουλή και τη Βίκυ Σταυροπούλου, οι οποίοι έχουν ανειλημμένες θεατρικές υποχρεώσεις.

Μεγάλος αέρας ανανέωσης θα επικρατήσει πάντως και στην επιλογή των παικτών αφού ο Νίκος Κοκλώνης θέλει να κάνει πιο… αντισυμβατικές επιλογές που θα συζητηθούν.