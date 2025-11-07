Επιτακτική είναι η ανάγκη να βγει στον αέρα του Open το συντομότερο το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, ώστε να παίρνει ένα αξιοπρεπές lead in το Real View, που συζητήθηκε αυτή την εβδομάδα όσο καμία άλλη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Να σημειωθεί εδώ πως η σαπουνόπερα La Promessa που προβάλλεται μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σημειώνει ποσοστά ακόμα και κάτω του 1%.

Με το διάσημο τηλεπαιχνίδι να μεταφέρεται στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιστροφής της Μαρίας Μπακοδήμου στο J2US, αντιθέτως έχει γίνει μια πρώτη επαφή με τη Δέσποινα Βανδή ώστε να ξαναγυρίσει στο λαμπερό show που παραμένει, όπως όλα δείχνουν στα πλατό των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Γαλάτσι.

Η αρχική σύνθεση του J2US: Νίκος Κοκλώνης, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου και Βίκυ Σταυροπούλου.

Από τον «Αδύναμο» στον «Ισχυρό» κρίκο

Στα γραφεία του Star είχε πάντως προγραμματισμένο ραντεβού ο Νίκος Κοκλώνης το μεσημέρι της Παρασκευής καθώς το κανάλι της Κηφισιάς επιθυμεί να συνεχιστεί το πετυχημένο IQ 160 και την επόμενη σεζόν. Ένα θέμα που πρέπει να λυθεί έχει να κάνει με τους χώρους γυρισμάτων καθώς το σκηνικό που είχε στηθεί στο κτίριο που στεγάζει -για λίγο καιρό ακόμα- και την εταιρεία παραγωγής Barking Well δεν υπάρχει πια οπότε πρέπει να βρεθεί άλλος χώρος για να στηθεί από την αρχή το αστυνομικό τμήμα μέσα στο οποίο διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της σειράς.

Οι φαν της Σμαράγδας Καρύδη πάντως αξίζει να παρακολουθήσουν το μιούζικαλ Hotel Amour που έχει σκηνοθετήσει στο θέατρο «Ακροπόλ»- με τη Χαρά Κεφαλά να κλέβει την παράσταση με την ερμηνεία της στα ολοκαίνουρια τραγούδια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουτίδη.

Μπορεί οι φήμες που κάνουν λόγο για πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού τα Χριστούγεννα αν δεν ανέβουν έστω και λίγο τα ποσοστά στο δυναμικό κοινό, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τον ΣΚΑΪ αν και το πρόγραμμα αποτελεί πλέον έναν αδύναμο κρίκο στο πρόγραμμά του. Την Παρασκευή μάλιστα δεν έγινε καν σύσκεψη με την ομάδα της ψυχαγωγίας πριν από την εκπομπή καθώς η αρνητική δημοσιότητα που έχει σκεπάσει την εκπομπή έχει βαρύνει την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους συντελεστές που ο καθένας έχει τα δικά του παράπονα.

Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη εκπομπή είχε αρχικά δημιουργηθεί ως αντίπαλον δέος του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, αλλά στην πραγματικότητα κατέληξε να θυμίζει περισσότερο πρωινή εκπομπή στο περιεχόμενό της, με την ενημέρωση να υπερκαλύπτει την ψυχαγωγία- εξάλλου ο ίδιος ο παρουσιαστής δήλωνε σε συνεντεύξεις του ότι κολυμπούσε με μεγαλύτερη ασφάλεια στα νερά της ενημέρωσης.

Προβληματισμός επικρατεί στον ΑΝΤ1 για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη. Μπορεί πηγές από το κανάλι του Αμαρουσίου να αναφέρουν ότι ετοιμάζονται αλλαγές σοβαρές πίσω από τις κάμερες στο άμεσο χρονικό διάστημα, η αλήθεια όμως είναι ότι οι συντελεστές δεν έχουν ακόμα καμία σχετική ενημέρωση. Κουβέντα έχει γίνει πάντως και για ένα συγκεκριμένο μέλος του πάνελ που δεν δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες κάποιων στελεχών που έλεγαν ότι είναι το next best thing της ελληνικής τηλεόρασης….