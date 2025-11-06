Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει πολύς λόγος για τις ομοιότητες ανάμεσα στην καθημερινή πρωινή εκπομπή του αμερικανικού δικτύου ABC, The View, με τη βραδινή εκπομπή Real View που έκανε πρεμιέρα στο Open τη Δευτέρα και έχει καταφέρει να συζητηθεί πολύ.

Η ομοιότητα στα πλατό όπως και στα γραφικά της αμερικανικής και της εγχώριας εκδοχής είναι παραπάνω από εμφανής.

Αν παρακολουθήσει κανείς τις δύο εκπομπές, θα δει ότι ξεκινούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τα hot topics της ημέρας σε τίτλους.

Όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για το The View

Το The View προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 11 Αυγούστου 1997 στο δίκτυο ABC.

Η εκπομπή δημιουργήθηκε από τη διάσημη δημοσιογράφο Μπάρμπαρα Γουόλτερς η οποία συμπαρουσίαζε την εκπομπή από την πρεμιέρα της μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2014.

Η αρχική σύνθεση των συμπαρουσιαστών το 1997 αποτελούνταν από τέσσερις γυναίκες: Τη Γουόλτερς, τη Μέρεντιθ Βιέρια(ως συντονίστρια), τη Σταρ Τζόουνς και την ελληνίδα Ντέμπι Ματενόπουλος. Σύντομα προστέθηκε η Τζόι Μπέχαρ ως πέμπτη παρουσιάστρια.

Η Γουόλτερς δημιούργησε την εκπομπή με τον ρητό στόχο να παρουσιάζει γυναίκες «διαφορετικών γενεών, καταγωγών και απόψεων».

Η παρουσιάστρια με τη μεγαλύτερη θητεία είναι η Μπέχαρ, η οποία συμμετέχει στην εκπομπή από την αρχή της, με μια μικρή διακοπή από το 2013 έως το 2015.

Ο υψηλότερος δηλωμένος ετήσιος μισθός για μια παρουσιάστρια στο The View είναι αυτός της Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία σύμφωνα με τον ξένο Τύπο κερδίζει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως ως συντονίστρια της εκπομπής.

Το The View έχει γίνει σχεδόν υποχρεωτικός σταθμός για τους υποψηφίους προέδρους και τους πολιτικούς ηγέτες λόγω του μοναδικού της ύφους, καθιστώντας το μια σημαντική πλατφόρμα για εθνική πολιτική συζήτηση, ενώ τόσο η εκπομπή όσο και οι οικοδέσποινες έχουν κερδίσει σειρά τηλεοπτικών βραβείων Emmy.

Το ζεύγος Ομπάμα ανάμεσα στη Γούπι Γκόλντμπεργκ, τη Μπάρμπαρα Γουόλτερς, την Τζόι Μπέχαρ, τη Σέρι Σέπαρντ και την Ελίζαμπεθ Χάσελμπεκ το 2012.

Μία από τις πιο «ιστορικές» διαμάχες της εκπομπής ήταν μεταξύ της Ρόζι Ο’ Ντόνελ και της Ελίζαμπεθ Χάσελμπεκ κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην εκπομπή που παραμένε σταθερά πρώτη σε θεαματικότητα στη ζώνη της. Η επιτυχία του The View είναι ότι συνδύαζε πάντα γυναίκες με πολύ ισχυρές προσωπικότητες, διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτικές τοποθετήσεις που δεν είχαν καμία διάθεση να υποχωρήσουν.

Η τρέχουσα παρουσιάστρια Γούπι Γκόνλντμεργκ, που είναι και η συντονίστρια με τη μεγαλύτερη διάρκεια, έχει κατακτήσει τη σπάνια διάκριση να είναι νικήτρια EGOT (έχει στην κατοχή της Emmy, Grammy, Oscar και Tony), προσφέροντας χολιγουντιανό star quality στο πάνελ.

Το 2006 αποχώρηση της συμπαρουσιάστριας, Σταρ Τζόουνς, αποτέλεσε μια από τις πιο δραματικές στιγμές του The View. Ανακοίνωσε την μη ανανέωση του συμβολαίου της στον αέρα δύο ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, προκαλώντας έκπληξη και οργή στην Μπάρμπαρα Γουόλτερς, η οποία δήλωσε ότι ένιωσε «προδομένη». Σύμφωνα με πληροφορίες, το ABC ζήτησε από την Τζόουνς να μην επιστρέψει στο πλατό την επόμενη μέρα.

«Αντιμετωπίζαμε τις γυναίκες με ευφυΐα. Επιλέγαμε θέματα και ζητήματα που ενδιέφεραν τους θεατές» έχει πει η Μπάρμπαρα Γουόλτερς, που έφυγε από τη ζωή το 2022, εξηγώντας την απήχηση της εκπομπής στο αμερικανκό κοινό. Θα καταφέρει, λοιπόν, η εγχώρια εκδοχή της, να αφήσει ανάλογο αποτύπωμα στο Ελληνικό κοινό; Ο χρόνος θα κρίνει.

