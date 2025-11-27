Για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον γιο του Ραφαήλ- τον 19χρονο ΕΠΟΠ που έχασε τη ζωή του σε εκπαιδευτική δραστηριότητα με χειροβομβίδες– στη Ρόδο μίλησε ο πατέρας του, Μάνος Γαλυφιανάκης, στο Creta24.

«Πριν φύγω το παιδί σχόλασε 14.30 ώρα ήταν στο σπίτι του. Το βλέπω που ανοίγω ότι ήμουν στο σπίτι με το χαμόγελο, ένα χαμόγελο στο χείλι. “Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Του λέω θα ρίξεις κι εσύ; “Σιγά μη χάσω το πανηγύρι”. Κάπως έτσι. Ήταν τρελαμένος. Ήταν πολύ χαρούμενος» είπε σχετικά.

Advertisement

Advertisement

Ο κ. Γαλυφιανάκης ευχήθηκε να πάνε όλα καλά με τον στρατιωτικό που τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό- ενώ έστειλε μήνυμα στην πολιτική ηγεσία «καλές οι φρεγάτες, καλά τα αεροπλάνα, καλά τα υποβρύχια, αλλά αυτά τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Λοιπόν, να κοιτάξουμε πρώτα τους ανθρώπους».