Βαρύ πένθος έχει πέσει στο Τυμπάκι του Ηρακλείου, τόπο καταγωγής του 19χρονου στρατιωτικού που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, που μετέφερε τη σορό του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο, ενώ στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας.

Advertisement

Advertisement

Το φέρετρο με τον 19χρονο έφτασε τυλιγμένο με την ελληνική σημαία και το παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr θα παραμείνει μέχρι την κηδεία του νεαρού, για να τον αποχαιρετίσουν οι δικοί του.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος Ραφαήλ εκτός του ήταν κάτοικος Τυμπακίου είχε και στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια.

Τραγική φιγούρα ήταν ο πατέρας του 19χρονου, που είχε ταξιδέψει στη Ρόδο για α συνοδεύσει τη σορό του παιδιού του πίσω στον τόπο του.

Την Παρασκευή η κηδεία του 19χρονου

Πένθος έχει σκεπάσει το Τυμπάκι, όπου αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον Ραφαήλ, που έφυγε πρόωρα και με τόσο τραγικό τρόπο από τη ζωή.

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα γίνει αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η εκπαιδευτική άσκηση βολής χειροβομβίδας στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας αφαίρεσε τη ζωή του νεαρού Ραφαήλ, ο οποίος έκλεισε μόλις τη 2η μέρα του στη μονάδα ως ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτης (Επαγγελματίας Οπλίτης), ενώ φαίνεται να τραυμάτισε βαρύτατα και να ακρωτηρίασε επίσης έναν 39χρονο ΕΠ.ΟΠ. επιλοχία. Και οι δύο αμέσως μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι πλέον εκεί. Ο νεαρός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 39χρονος έλαβε τη συντονισμένη προσπάθεια των γιατρών για να σταθεροποιηθεί. Ο επιλοχίας μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας χθες το απόγευμα, διασωληνωμένος, με πληροφορίες να επισημαίνουν πως είχε καλή επαφή με το περιβάλλον.

Πολλά σενάρια εξετάζονται για το πώς έγινε η έκρηξη, καθώς τόσο η οικογένεια όσο οι φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων προσπαθούν να βρουν μία εξήγηση για την ξαφνική και τρομερή απώλεια του Ραφαήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία έγινε σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια. Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο, καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.