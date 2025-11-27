Θρηνεί το Τυμπάκι τον ξαφνικό χαμό του άτυχου Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση βολής στη Ρόδο.

Θλίψη που δεν περιγράφεται με λόγια συγκλόνισε το πανελλήνιο, καθώς ένα νέο παιδί “έφυγε” πολύ νωρίς. Ο 19χρονος Ραφαήλ έχασε τη ζωή του σε μία προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση βολής στη Ρόδο το πρωί της Τετάρτης, 27 Νοεμβρίου, καθώς μία από τις χειροβομβίδες που εξερράγη στο Πεδίο Βολής Αφάντου τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Το χωριό του 19χρονου έχει βυθιστεί στο πένθος μετά από την είδηση, εκείνοι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο «για ένα από τα καλύτερα παιδιά του Τυμπακίου» και, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις κήρυξαν τριήμερο πένθος για το άτυχο παιδί, ο πατέρας του, ανέφερε αγανακτισμένος: «Εμένα το παιδί μου έφυγε. Τώρα, μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει».

Η νέα σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ αφιέρωσε και νέα μαντινάδα στον αδικοχαμένο γιό του, την οποία και ανέβασε στο Facebook.

Το χρονικό

Κόβει την ανάσα η είδηση που έφτασε από τη Ρόδο: η εκπαιδευτική άσκηση βολής χειροβομβίδας στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας αφαίρεσε τη ζωή του νεαρού Ραφαήλ, ο οποίος έκλεισε μόλις τη 2η μέρα του στη μονάδα ως ΕΠ.ΟΠ. στρατιώτης (Επαγγελματίας Οπλίτης), ενώ φαίνεται να τραυμάτισε βαρύτατα και να ακρωτηρίασε επίσης έναν 39χρονο ΕΠ.ΟΠ. επιλοχία. Και οι δύο αμέσως μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι πλέον εκεί. Ο νεαρός στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 39χρονος έλαβε τη συντονισμένη προσπάθεια των γιατρών για να σταθεροποιηθεί. Ο επιλοχίας μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας χθες το απόγευμα, διασωληνωμένος, με πληροφορίες να επισημαίνουν πως είχε καλή επαφή με το περιβάλλον.

Πολλά σενάρια εξετάζονται για το πώς έγινε η έκρηξη, καθώς τόσο η οικογένεια όσο οι φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων προσπαθούν να βρουν μία εξήγηση για την ξαφνική και τρομερή απώλεια του Ραφαήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία έγινε σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια. Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο, καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Πηγή: neakriti.gr