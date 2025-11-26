Με μια σπαρακτική μαντινάδα αποχαιρέτησε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ τον γιο του, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, όταν εξερράγη χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια άσκησης σε πεδίο βολής στρατιωτικής μονάδας. Ο χαροκαμένος πατέρας ανήρτησε το κηδειόσημο συνοδεύοντάς το με τους στίχους:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Advertisement

Advertisement

Η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει στην Κρήτη αύριο με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως δήλωσε ο πατέρας του στο Creta24, τονίζοντας: «Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηράκλειο».

Νωρίτερα είχε επισημάνει πως το μόνο που ζητά είναι να μάθει τι ακριβώς συνέβη στη διάρκεια της άσκησης, ενώ εξέφρασε την ευχή να αναρρώσει ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά στην ίδια έκρηξη, καθώς βρισκόταν δίπλα στον 19χρονο.

Η κηδεία του Ραφαήλ θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι, όπου συγγενείς και φίλοι θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ.

Η έκρηξη συνέβη κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας, σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, εκδοχή που διερευνάται επίσημα. Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο: ο 19χρονος βρέθηκε στο επίκεντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα καθώς και εκτεταμένα τραύματα στον κορμό και τα άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τους δύο στρατιωτικούς από το πεδίο βολής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός. Ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος, με βαριά αιμορραγία και πολλαπλά θραυσματικά τραύματα, και υπεβλήθη στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις και διαδικασίες σταθεροποίησης.

Advertisement

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη τραγωδία.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια

Ο Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, τόνισε τη σημασία της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος και τους συναδέλφους του και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίστηκε.

Advertisement