Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου με το θάνατο της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη η οποία βρίσκονταν στο σπίτι της, το βράδυ της Τρίτης, 26 Μαΐου και η οποία κατέληξε στο υπνοδωμάτιό της. Η μητέρα της, ήταν εκείνη που εντόπισε τη νεαρή κοπέλα νεκρή.

Συντετριμμένη, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ανέφερε πως η Κυριακή, είχε παραπονεθεί για πονοκέφαλο λίγη ώρα πριν το θάνατό της.

Η μητέρα, πήγε να ξυπνήσει την νεαρή κοπέλα καθώς της έκανε εντύπωση που κοιμόταν τόσες ώρες και την εντόπισε νεκρή. Άμεσα οι γονείς της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και απλά στο νοσοκομείο Ρόδου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε “έχω πονοκέφαλο”. Μετά το φαγητό μου είπε “πάω να κοιμηθώ”. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω “τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;” Και ήταν πεθαμένο. Στις 20 Μαΐου είχε τα γενέθλιά της μαζί με την δίδυμη αδελφή της. Σπούδαζε στη Λήμνο. Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος» είπε η μητέρα της 24χρονης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.