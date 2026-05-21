Η Ρόδος παραμένει συγκλονισμένη από το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Αφάντου, όπου μητέρα και κόρη έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο οδηγός του δεύτερου οχήματος έχει προκαλέσει νέο κύμα οργής και πόνου στην τοπική κοινωνία, την ώρα που η Δικαιοσύνη καλείται να φωτίσει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της 17ης Μαΐου 2026, στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, στο ύψος της περιοχής Αφάντου. Στο ένα όχημα επέβαιναν η Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της, Αρμονία Κακίου. Η σύγκρουση με BMW, την οποία οδηγούσε 44χρονος, ήταν σφοδρή. Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Στο νησί, το δυστύχημα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως ακόμη μία είδηση του αστυνομικού δελτίου. Από την πρώτη στιγμή, το βάρος της απώλειας ήταν διάχυτο: δύο άνθρωποι, μητέρα και κόρη, χάθηκαν μαζί, σε έναν δρόμο που οι κάτοικοι περιγράφουν εδώ και χρόνια ως επικίνδυνο.

Η κηδεία τους τελέστηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο Ρόδου, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Συγγενείς, φίλοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολίτες βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο αντίο. Τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι η Ρόδος αποχαιρέτησε τη Μαρία και την Αρμονία σαν μια υπόθεση που αφορά ολόκληρο το νησί.

Η Αρμονία Κακίου, σύμφωνα με ανθρώπους που τη γνώριζαν, ήταν ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή, ευαισθησία και αγάπη για τη φύση. Τα Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία», από όπου είχε αποφοιτήσει, εξέδωσαν ψήφισμα εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά της, σημειώνοντας ότι θα τη θυμούνται για την παρουσία, το χαμόγελο και την καλοσύνη της.

Η νέα εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο οδηγός με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν έξι όροι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης, απαγόρευση οδήγησης και απαγόρευση ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο ίδιος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε την υπαιτιότητα, εξέφρασε λύπη για τον θάνατο των δύο γυναικών και υποστήριξε ότι το άλλο όχημα κινήθηκε αιφνιδιαστικά στην πορεία του.

Το κρίσιμο σημείο της έρευνας φαίνεται να είναι το ποιος είχε προτεραιότητα τη στιγμή της σύγκρουσης και ποια ήταν η ένδειξη του σηματοδότη. Η υπεράσπιση επικαλείται, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ζήτημα με σηματοδότη αριστερής στροφής, ενώ στη δικογραφία έχουν ενταχθεί μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό. Την ίδια ώρα, υπάρχουν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που φέρονται να δίνουν διαφορετική εικόνα από εκείνη του κατηγορουμένου.

Στο τοπικό ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη ότι η αυτοψία της Τροχαίας κατέγραψε ίχνη πλάγιας ολίσθησης από τη BMW, μήκους 52,50 μέτρων. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί μαζί με την πραγματογνωμοσύνη, τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τις καταθέσεις των μαρτύρων, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της πρόσκρουσης.

Η οργή της τοπικής κοινωνίας, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη δικαστική εξέλιξη. Αφορά και το αίσθημα ότι δύο ζωές χάθηκαν ξαφνικά, βίαια, σε έναν δρόμο όπου τα ερωτήματα για την ταχύτητα, τη σηματοδότηση, την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια παραμένουν ανοιχτά.

«Δύο ζωές χάθηκαν και εκείνος είναι έξω», λένε φίλοι της οικογένειας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στη Ρόδο. Για όσους γνώριζαν τη Μαρία και την Αρμονία, η υπόθεση δεν είναι μια δικογραφία με τεχνικά δεδομένα. Είναι δύο πρόσωπα, δύο ιστορίες, μια οικογένεια που διαλύθηκε.

Συγκλονίζει η ανάρτηση της φίλης της Αρμονίας

«Η δική μου Αρμονία…

Πόσο όμορφα σου ταίριαζε το όνομά σου. Μέσα σε όλο τον πόνο που κουβαλούσες τόσα χρόνια, εσύ κατάφερνες πάντα να σκορπάς αρμονία, αγάπη και χρώμα γύρω σου. Όπως ακριβώς αγαπούσες να κάνεις και στις ζωγραφιές σου.

Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως γράφω αυτά τα λόγια για εσένα. Πριν λίγες μέρες πίναμε ποτό μαζί, γελούσαμε, μιλούσαμε σαν να είχαμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Πριν πέντε μέρες περάσαμε μαζί όλο το ρεπό μου, όπως πάντα εμείς… σαν αδελφές. Πήγαμε βόλτα, ήπιαμε τον πρωινό μας καφέ, φάγαμε μαζί, κάναμε πράγματα τόσο απλά κι όμως τώρα μοιάζουν τα πιο πολύτιμα του κόσμου. Και η τελευταία φορά που σε είδα ήταν τόσο γεμάτη ζωή… γεμάτη εσένα.

Καθόμασταν και κάναμε πλάνα για τα όνειρά μας. Μιλούσαμε για το μέλλον, για όλα όσα θα καταφέρναμε μαζί. Είχες τόση δύναμη μέσα σου, τόση θέληση να ζήσεις, να προχωρήσεις, να φτιάξεις τη ζωή που άξιζες. Μετά από όλα όσα πέρασες, είχες αρχίσει επιτέλους να παίρνεις τα πάνω σου.

Η ζωή όμως δεν σου φέρθηκε ποτέ όπως σου άξιζε. Έχασες τον μπαμπά σου τόσο άδικα πριν δέκα χρόνια και από τότε κουβάλησες βάρη που λίγοι άνθρωποι θα άντεχαν. Κι όμως δεν το έβαζες κάτω ποτέ. Όσο κι αν σε πλήγωναν άνθρωποι, όσο κι αν σε πολεμούσε η ζωή, εσύ συνέχιζες. Και τον τελευταίο χρόνο είχες αρχίσει ξανά να λάμπεις. Η τελευταία εικόνα που έχω από εσένα είναι τα μικρά σου μπουκλάκια, το όμορφο πρόσωπό σου και εκείνη η λάμψη στα μάτια σου. Ήσουν τόσο όμορφη. Τόσο φωτεινή. Σαν να ξαναγεννιόσουν.

Και ήρθες στη Ρόδο γιατί ένιωσες την ανάγκη να μας δεις. Σαν να ήθελε η ψυχή σου να περάσει λίγο ακόμα χρόνο με όσους αγαπούσε αληθινά.

Δεν μπορώ να χωρέσω στο μυαλό μου πως έφυγες έτσι. Μέσα σε μια στιγμή. Από την απερισκεψία ενός ανθρώπου που έτρεχε χωρίς να σκέφτεται πως μπορεί να διαλύσει ζωές. Εσύ και η μαμά σου φύγατε μαζί… και αυτό είναι ίσως το μόνο που με παρηγορεί λίγο. Πως δεν ήσουν μόνη. Πως της κράτησες το χέρι και πετάξατε μαζί ψηλά, μακριά από έναν κόσμο που σας πλήγωσε τόσο πολύ.

Δεν σας άξιζε αυτός ο κόσμος. Ήταν πολύ σκληρός για ψυχές σαν τις δικές σας. Εδώ κάτω μοιάζει πολλές φορές με κόλαση. Εσύ όμως ήσουν φτιαγμένη για κάτι πιο γαλήνιο. Για μέρη γεμάτα φως, χρώματα και ηρεμία.

Κι εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω πώς συνεχίζεται η ζωή όταν χάνεις ανθρώπους που ήταν κομμάτι της ψυχής σου. Προχθές έχασα το σκυλάκι μου και χθες έμαθα πως έχασα κι εσένα. Νιώθω πως έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Μα μέσα σε όλον αυτόν τον πόνο, κρατάω τις στιγμές μας. Τις βόλτες μας, τους καφέδες μας, τα γέλια μας, τα όνειρά μας, όλα εκείνα τα μικρά καθημερινά που τελικά ήταν τα πιο μεγάλα.

Και σου υπόσχομαι κάτι, Αρμονία μου…

Θα συνεχίσω να ονειρεύομαι και για τις δυο μας.

Θα κουβαλάω πάντα ένα κομμάτι σου μέσα μου.

Και κάθε φορά που θα βλέπω χρώματα στον ουρανό, θα σκέφτομαι πως κάπου εκεί ψηλά ζωγραφίζεις ξανά. Ελεύθερη πια. Χωρίς πόνο. Μόνο με φως. Κρατα την μανούλα σου από το χέρι και πετάξτε μαζί ψηλά, μακριά από αυτόν τον κόσμο , φύγατε μαζί για κάποιο λόγο και είμαι σίγουρη πως εκεί θα ηρεμήσει η ψυχούλα σας και θα είστε καλά..

Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες πως να είμαι δυνατή σε έναν κόσμο που σαπίζει

Θα σαγαπαω για πάντα ζουζουνα μου ❤️».

Η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, η πραγματογνωμοσύνη, το βιντεοληπτικό υλικό και η αξιολόγηση των μαρτυριών αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη φάση της υπόθεσης.

Μέχρι τότε, στη Ρόδο μένει ο πόνος. Και ένα ερώτημα που επιστρέφει κάθε φορά που η άσφαλτος παίρνει ζωές: πόσες τραγωδίες χρειάζονται ακόμη για να πάψει η οδική ασφάλεια να αντιμετωπίζεται ως εκ των υστέρων συζήτηση;