Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου, όπου δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, ενώ οι μαρτυρίες αυτοπτών προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το όχημα που φέρεται να εμπλέκεται στο δυστύχημα.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) στην Αφάντου της Ρόδου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αυτοκίνητο που φέρεται να ταιριάζει με την περιγραφή του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα, είχε προηγουμένως εντοπιστεί να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο.

Γυναίκα που επέβαινε σε τρίτο όχημα και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος περιέγραψε τις στιγμές λίγο πριν την τραγωδία, αναφέροντας πως το αυτοκίνητο έκανε συνεχείς επικίνδυνες προσπεράσεις με ζιγκ-ζαγκ κινήσεις, ενώ έφερε εξάτμιση που προκαλούσε εκκωφαντικό θόρυβο.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, κινούνταν μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών, όταν άκουσαν πίσω τους έναν εξαιρετικά δυνατό θόρυβο.

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα μικρό ασημί αυτοκίνητο τούς προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρακάμπτοντας διαδοχικά και άλλα οχήματα με επικίνδυνους ελιγμούς.

Η μάρτυρας σημείωσε ότι ανησύχησε τόσο έντονα από τον τρόπο οδήγησης, ώστε ζήτησε από τον σύζυγό της να μειώσουν ταχύτητα και να μετακινηθούν στην άκρη του δρόμου, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό δυστύχημα.

Όπως περιέγραψε, ακόμη και όταν το όχημα είχε απομακρυνθεί αρκετά, ο θόρυβος από την εξάτμιση παρέμενε ιδιαίτερα έντονος, κάτι που, όπως είπε, έδειχνε πως ο οδηγός συνέχιζε να επιταχύνει.

«Του είπα εκείνη τη στιγμή: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”», ανέφερε συγκλονισμένη.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως είπε, πληροφορήθηκαν ότι το αυτοκίνητο που είχαν δει και το οποίο ταίριαζε με τις περιγραφές του οχήματος που αναζητούσαν οι αρχές, φέρεται να ήταν εκείνο που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες.

Πώς εγινε το τραγικό δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα όχημα ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο τρία άτομα που είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

Οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ την προανάκριση και τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία.

