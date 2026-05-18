Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το τροχαίο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της.

Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπεία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Advertisement

Advertisement

Σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που προβλήθηκε στον ΑΝΤ1, καταγράφηκε η στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο BMW έπεσε πάνω στο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Ο δράστης φαίνεται πως είχε αδυναμία στις υψηλές ταχύτητες

Ενδεικτικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από παλαιότερη καταγραφή, στο οποίο ο οδηγός της BMW που προκάλεσε το τροχαίο στη Ρόδο φέρεται να συμμετέχει σε κόντρες και να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου στη Ρόδο παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ο οδηγός της BMW βρίσκεται υπό κράτηση από τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο:

Τι ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Γυναίκα που επέβαινε σε τρίτο όχημα και βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος περιέγραψε τις στιγμές λίγο πριν την τραγωδία, αναφέροντας πως το αυτοκίνητο έκανε συνεχείς επικίνδυνες προσπεράσεις με ζιγκ-ζαγκ κινήσεις, ενώ έφερε εξάτμιση που προκαλούσε εκκωφαντικό θόρυβο.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, κινούνταν μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών, όταν άκουσαν πίσω τους έναν εξαιρετικά δυνατό θόρυβο.

Advertisement

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα μικρό ασημί αυτοκίνητο τούς προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρακάμπτοντας διαδοχικά και άλλα οχήματα με επικίνδυνους ελιγμούς.

Η μάρτυρας σημείωσε ότι ανησύχησε τόσο έντονα από τον τρόπο οδήγησης, ώστε ζήτησε από τον σύζυγό της να μειώσουν ταχύτητα και να μετακινηθούν στην άκρη του δρόμου, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό δυστύχημα.

Advertisement

Όπως περιέγραψε, ακόμη και όταν το όχημα είχε απομακρυνθεί αρκετά, ο θόρυβος από την εξάτμιση παρέμενε ιδιαίτερα έντονος, κάτι που, όπως είπε, έδειχνε πως ο οδηγός συνέχιζε να επιταχύνει.

«Του είπα εκείνη τη στιγμή: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”», ανέφερε συγκλονισμένη.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως είπε, πληροφορήθηκαν ότι το αυτοκίνητο που είχαν δει και το οποίο ταίριαζε με τις περιγραφές του οχήματος που αναζητούσαν οι αρχές, φέρεται να ήταν εκείνο που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στις δύο γυναίκες.

Advertisement

Όσα δήλωσε η αδελφή του φερόμενου δράστη

Η αδερφή του οδηγού που φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του και μετέφερε όσα της είπε ο ίδιος για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο αδερφός της υποστηρίζει πως δεν φέρει ευθύνη για το δυστύχημα, αποδίδοντας το συμβάν στις κινήσεις των θυμάτων, καθώς –όπως ισχυρίζεται– επιχείρησαν αναστροφή. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στο Live News του MEGA Channel: «Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει».

Παράλληλα, η ίδια τον περιγράφει ως έναν έμπειρο οδηγό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι του αρέσει να αναπτύσσει ταχύτητα.

Advertisement

Όπως μετέφερε επίσης, ο 44χρονος ιδιοκτήτης της γκρι BMW φέρεται να της είπε στη συνομιλία τους ότι δεν έτρεχε και ότι όταν πέρασε από το σημείο το φανάρι της πορείας του ήταν πράσινο.

Advertisement

Είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο πριν δύο χρόνια

Ο 44χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί και πριν από δύο χρόνια σε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα. Τότε, όπως αναφέρει ο συνοδηγός του, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Από το συμβάν εκείνο, ο συνοδηγός είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε να παραμείνει κλινήρης για περίπου 20 ημέρες ώστε να αναρρώσει πλήρως, καθώς έφερε πολλαπλά χτυπήματα.

Ο ίδιος περιγράφει το περιστατικό λέγοντας: «Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο».

Advertisement

Όπως υποστηρίζει, ο 44χρονος είχε εκφράσει τότε τη μεταμέλειά του για το συγκεκριμένο ατύχημα. Παράλληλα, αναφερόμενος στο γκρι BMW με το οποίο ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαίου, σημείωσε ότι το όχημα είχε σημαντικές τροποποιήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το έχει ανεβάσει πάρα πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου».