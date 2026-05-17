Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαίου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο γυναικών, μίας μητέρα 57 ετών και της 26χρονης κόρης της, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου,

Το δυστύχημα συνέβη κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση το ένα όχημα ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο τρία άτομα που είχαν τραυματιστεί ελαφρά.

Οι δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ την προανάκριση και τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία.

Πηγή φωτογραφιών: δημοκρατική